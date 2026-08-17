नितेश तिवारी की आने वाली पौराणिक महागाथा ‘रामायण’ इस वक्त चर्चा में है। फिल्म का ट्रेलर 30 जुलाई को रिलीज किया गया था। जिसके बाद फैंस फिल्म के किरदारों के लुक और उनकी वेशभूषा को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लारा दत्ता और साई पल्लवी के लुक की चर्चा हो रही है। अब ‘रामायण’ के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने इसके बारे में खुलकर बताया है।

हाल ही में एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में ‘रामायण’ के कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मशहूर डिजाइनर जोड़ी रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने फिल्म के किरदारों की वेशभूषा तैयार करने के पीछे अपनी सोच और नजरिए के बारे में खुलकर बात की।

कैकई के लुक के पीछे क्या थी सोच?

फिल्म में लारा दत्ता के लुक को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में बताते हुए डिजाइनर रिम्पल ने कहा कि ये एक सोच-समझकर लिया गया फैसला था। उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि लारा दत्ता के इस सीन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। मैं इंटरनेट पर इसके बारे में पढ़ रही हूं। लेकिन लोग यह नहीं समझ रहे कि जिस सीन में कैकेयी भगवान राम को वनवास दे रही हैं, उस पूरी परिस्थिति में एक तरह की उलझन है। एक मां के तौर पर उनके भीतर जटिल भावनाएं हैं। वह अपने बेटे की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन साथ ही इसके लिए वह भगवान राम को वनवास देने की हद तक भी जा रही हैं।”

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वनस्पति रंगों से डाई हुए हैं ‘रामायण’ के कॉस्ट्यूम

डिजाइनर ने आगे कहा, “मैंने हरे रंग का ब्लाउज दिया है, जो धरती माता को दर्शाता है। मैंने जानबूझकर उनके लिए गहरे रंग की ऑक्स-ब्लड और डार्क मैरून साड़ी चुनी, ताकि उस परिस्थिति की जटिलता को दिखाया जा सके, जिसे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और आप जो भी रंग देख रहे हैं, वे सभी वनस्पति रंगों यानी प्राकृतिक डाई से तैयार किए गए हैं।”

आस्था को प्राथमिकता देते हुए बनाए गए कपड़े

उनके बाद हरप्रीत ने बताया कि उनका उद्देश्य ऐतिहासिक प्रामाणिकता से ज्यादा आस्था को प्राथमिकता देना था। उन्होंने कहा, “हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आस्था थी। हम यहां बड़े हुए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भगवान राम और सीता की पूजा कैसे करते हैं? कैलेंडरों, मंदिरों या प्री-मॉडर्न कला में उनकी तस्वीरें देखते हुए हम बड़े हुए हैं। वहां हमें उनकी छवियां आमतौर पर किस तरह की दिखाई देती हैं? हमारे लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण था। ब्लाउज को एक खास तरीके से डिजाइन करना और साड़ियों को एक खास अंदाज में तैयार करना हमारे लिए सोच-समझकर लिया गया फैसला था। हम ऐतिहासिक प्रामाणिकता के बजाय आस्था को प्राथमिकता देना चाहते थे।”

माता सीता के कपड़ों को लेकर बताई अपनी सोच

उन्होंने सीता के किरदार के लिए साड़ी चुनने के फैसले पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा, “दक्षिण और उत्तर भारत में पौराणिक किरदारों को दिखाने का तरीका अलग-अलग है। रामायण को लेकर पहले से ही कई तरह की तस्वीरें और कल्पनाएं मौजूद हैं। इसलिए हम सीता का लुक ऐसा रखना चाहते थे, जो हर किसी को आसानी से समझ आए और सभी को पसंद आए। इसी वजह से हमने इस तरह की पोशाक चुनी।”

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ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया सब कुछ

इस पर रिम्पल ने कहा, “किसी प्रोजेक्ट को तैयार करने में रिसर्च उसकी बुनियाद हो सकती है, लेकिन उसे अपने तरीके से डिजाइन करना और उसकी व्याख्या करना कहानी कहने का एक हिस्सा है। यह विजुअल स्टोरीटेलिंग है। यह हमारी अपनी कल्पना और व्याख्या है, जिसके जरिए हम दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि ग्लोबल ऑडियंस इसे एक भारतीय महाकाव्य के रूप में पहचाने। आज दुनिया भारत को किस चीज के लिए देख रही है? साड़ी के लिए।”

डिजाइनर जोड़ी का फोकस फिल्म की वैश्विक पहुंच और अलग-अलग देशों में भारत के प्रतिनिधित्व पर भी था। रिम्पल ने कहा, “मुझे इस बात को ध्यान में रखना था कि दुनियाभर के दर्शक इसे तुरंत एक भारतीय महाकाव्य के रूप में पहचान सकें, जो दुनिया भर के भारतीयों से जुड़ा हुआ है। हमने कई तरह के प्रयोग किए और पोशाक के कई वर्जन तैयार किए। सीता का लुक अलग से या अकेले तय नहीं किया गया था। निर्देशक को साथ लेकर पूरी टीम ने मिलकर इस पर काम किया और फिर आखिरकार सीता के लुक को लेकर एक निष्कर्ष पर पहुंचे।”

जब उनसे पूछा गया कि ‘रामायण’ के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए उनकी प्रेरणा क्या थी, तो हरप्रीत ने कहा, “हम चाहते थे कि कपड़ों के लिए पारंपरिक और असली टेक्सटाइल का इस्तेमाल किया जाए। रंगों का भी एक खास तरीके से इस्तेमाल करना था। लेकिन साथ ही हम यह भी चाहते थे कि किरदारों के लुक हमारी आस्था से जुड़े हुए लगें। हम बचपन से ही भारत के पुराने मंदिरों में जाते रहे हैं। यह हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। वहां हम राम, सीता, हनुमान और लक्ष्मण की मूर्तियां देखते हैं और यह भी देखते हैं कि उन्हें किस तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं। कई बार हम भगवान की पूजा करते हुए उनके रूप की कल्पना भी अपने मन में करते हैं। यही भावना हम ‘रामायण’ के किरदारों में भी दिखाना चाहते थे।”

रिम्पल ने कहा कि भगवान के रूप को लेकर हर व्यक्ति की अपनी कल्पना और व्याख्या होती है। उन्होंने कहा, “मेरे हिसाब से ‘रामायण’ सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा है। सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और कई दूसरे देशों में भी रामायण से लोगों का जुड़ाव है। हर व्यक्ति के मन में अपने भगवान की एक अलग छवि होती है कि वे कैसे दिखते हैं और कैसे नजर आते हैं। बचपन से हमने रामायण के अलग-अलग रूप और प्रस्तुतियां देखी हैं, इसलिए हमारी कल्पना भी उन्हीं से प्रभावित हुई है।”