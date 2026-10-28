रामायण वर्ल्ड प्रीमियर: रणबीर कपूर, साईं पल्लवी और यश 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स में फिल्म रामायण के निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा के साथ फिल्म के वर्ल्ड प्रीमियर में शामिल हुए। इस इवेंट में फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी से फिल्म की डबिंग के लिए एआई के इस्तेमाल से जुड़ा सवाल किया। जिसके जवाब में निर्देशक का कहना था कि एआई का इस्तेमाल सिर्फ लिप सिंक के लिए किया गया है ताकि दुनियाभर में फिल्म को वहीं की भाषा में दिखाया जा सके।

27 अक्टूबर 2026 को लॉस एंजिल्स में हुए ‘रामायण’ के वर्ल्ड प्रीमियर पर फिल्म की स्टारकास्ट के साथ मेकर्स को भी देखा गया। इन दिनों फिल्म निर्माण में एआई के इस्तेमाल को लेकर चर्चा तेज हो रही हैं, इसके चलते ये सवाल किए जा रहे थे कि शायद फिल्म ‘रामायण’ में भी एआई का इस्तेमाल किया गया है।

रामायण के निर्देशक ने एआई के इस्तेमाल पर दिया जवाब

इस मुद्दे पर फिल्म के निर्देशक नितेश तिवारी ने बताया कि फिल्म में सिर्फ जरूरी जगहों पर ही इसके इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ अलग-अलग भाषाओं के डायलॉग्स के साथ कलाकारों के होठों की मूवमेंट को मिलाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया है। नितेश तिवारी ने साफ किया कि फिल्म की आवाजें असली कलाकारों ने ही डब की हैं।

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“Dubbing is done by dubbing artists and AI is only used for lip syncing.”



Nitesh Tiwari on AI Dubbing. #Ramayana pic.twitter.com/dIJon5wy7f — The Cinéprism (@TheCineprism) October 28, 2026

नितेश तिवारी ने बताया कि इस तकनीक की मदद से दुनियाभर के दर्शक अपनी पसंद की भाषा में फिल्म को इंजॉय कर पाएंगे। आजकल अभिनय, डबिंग और विजुअल इफेक्ट्स जैसे क्षेत्रों में एआई की भूमिका पर लगातार चर्चा हो रही है।

एकेडमी म्यूजियम में हुआ रामायण का वर्ल्ड प्रीमियर

रामायण के प्रीमियर में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश अपने शानदार लुक में नजर आए। रणबीर ने आइवरी जैकेट, साई पल्लवी ने गुलाबी साड़ी और यश ने ब्लैक आउटफिट पहना।

The most beautiful and sweetest man!!! Dream come true!! #Ramayana pic.twitter.com/OCTnqKi9dh — mimi (@MimiiLulu) October 28, 2026

इवेंट में इंटरनेशनल हस्तियों और मीडिया की मौजूदगी रही। इस दौरान यश ने भारतीय और कन्नड़ पहचान पर गर्व जताते हुए कहा कि इंसान की जड़ें उसकी सफलता की राह नहीं रोक सकतीं। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कन्नड़ होने पर गर्व है।

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Superstar #Yash at #Ramayana World Premiere, USA, ong Angeles .



~ " Where you come from will never stop how far you can go . That's what I am proud of being an Indian , a Kannadiga.



His Accent .

His words .

There is something truly so special about ROCKING STAR . pic.twitter.com/6AAZoGIGQy — Manoz Kumar (@ManozTalks) October 28, 2026

फिल्म समीक्षकों ने की स्क्रीनिंग रद्द

एकेडमी म्यूजियम के अंदर का भी एक वीडियो सामने आया जहां ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ दिखाई दिया। फिल्म समीक्षक पार्थ चतुर्वेदी के मुताबिक, यह दावा किया था कि कुछ समीक्षकों ने फिल्म के प्रीमियर की स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया क्योंकि फिल्म की डबिंग में एआई का इस्तेमाल हुआ है। इसी बात पर निर्देशक ने जवाब दिया।

बता दें कि ‘रामायण’ दो पार्ट में आएगी। पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगा। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में रिलीज होगी।