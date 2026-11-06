नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 5 नवंबर को रिलीज हो गई है। फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है, वहीं कुछ लोग बड़े पर्दे पर आने के बाद इसकी कई कमियां भी बता रहे हैं। टीजर से लेकर फिल्म के ट्रेलर और गानों के रिलीज होने पर तमाम लोगों ने इसमें कई कमियां देखीं। यहां तक कि भगवान राम, माता सीता के गहनों के डिजाइन पर भी सवाल उठे। अब इन आभूषणों को तैयार करने वाले डिजाइर्स ने इस पर बात की है।

फिल्म ‘रामायण’ में DNEG ने वीएफएक्स का काम किया है, जबकि रिम्पल और हरप्रीत नरूला ने इसके कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं। फिल्म में पहने गए सभी गहने भी खास तौर पर तैयार किए गए हैं। इन्हें जयपुर, राजस्थान के मशहूर ब्रांड ट्राइब अम्रपाली ने डिजाइन करने के साथ हाथों से बनाया है।

इससे पहले यह ब्रांड एसएस राजामौली की ब्लॉकबस्टर फिल्म फ्रेंचाइजी ‘बाहुबली’ और कंगना रनौत की 2019 में रिलीज हुई फिल्म ‘मणिकर्णिका: द क्वीन ऑफ झांसी’ के लिए भी गहने तैयार कर चुका है। हालांकि, कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर और सीईओ तरंग अरोड़ा का कहना है कि ‘रामायण’ उनके अब तक के सबसे बड़े और भव्य प्रोजेक्ट्स में से एक है।

इस ब्रांड की डायरेक्टर तरंग अरोड़ा ने स्क्रीन को दिए खास इंटरव्यू में फिल्म के किरदारों के गहने बनाने की चुनौतियों के बारे में बात की। साथ ही उनपर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। तरंग अरोड़ा ने कहा, “चुनौती किसी प्रोजेक्ट का बड़ा होना नहीं है। मुझे लगता है कि हर कोई किसी बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहता है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती इतने सारे किरदारों के लिए गहने बनाना और उन्हें डिजाइन करना था। इससे पहले जब भी हमने फिल्मों के लिए काम किया, तब हमें एक या दो किरदारों के गहने डिजाइन करने होते थे, लेकिन इस फिल्म में किरदारों की संख्या बहुत ज्यादा है।”

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फिल्म में राम (रणबीर कपूर), सीता (साई पल्लवी), रावण (यश), लक्ष्मण (रवि दुबे) जैसे मुख्य किरदारों के अलावा दशरथ (अरुण गोविल), कैकेयी (लारा दत्ता), शूर्पणखा (रकुल प्रीत सिंह) और विद्युतजीवा (विवेक ओबेरॉय) जैसे सहायक किरदार भी हैं। ऐसे में गहनों की डिजाइनिंग का काम काफी बड़ा था।

तरंग ने कहा, “यह काम तनाव भरा होने के साथ काफी व्यस्तता वाला भी था। ऐसा लग रहा था कि हम सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि करीब 10 फिल्मों पर काम कर रहे हैं। क्योंकि किरदार इतने ज्यादा हैं और हर किरदार की अपनी अहमियत है। सभी के लुक को अलग रखते हुए उन्हें प्रासंगिक बनाना सबसे बड़ी चुनौती थी।”

फिल्म में गहने सिर्फ किरदारों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नहीं हैं, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसकी एक मिसाल सीता का पुष्पक विमान से अपने गहने नीचे गिराना है, ताकि राम उन निशानियों के सहारे लंका तक पहुंच सकें।

अयोध्या के गहनों में सादगी, लंका में दिखी भव्यता

गहनों की डिजाइनिंग में सबसे बड़ा अंतर राम की अयोध्या और रावण की लंका को दिखाने के दौरान नजर आया। रावण की लंका को ‘सोने की लंका’ कहा जाता है, इसलिए वहां सोने और भव्यता की झलक दिखाई गई है। वहीं अयोध्या के गहनों को अपेक्षाकृत सादा रखा गया।

तरंग बताते हैं, “अगर आप ध्यान दें तो राम, सीता और लक्ष्मण जैसे मुख्य किरदार बहुत ज्यादा गहने नहीं पहनते हैं, क्योंकि वे ज्यादातर समय वन में रहते हैं। गहने बाकी किरदारों के पास ज्यादा हैं। फिल्म में गहने काफी हैं, लेकिन वे जरूरत से ज्यादा भड़कीले नहीं हैं। लंका में निश्चित तौर पर भव्यता और चमक-दमक ज्यादा दिखाई गई है।”

वनवास शुरू होने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के गहनों को और भी साधारण कर दिया गया। तरंग ने कहा, “हमारे लिए सादगी सबसे अहम थी। यह समझना जरूरी था कि उस समय वे राजगद्दी पर नहीं थे, बल्कि जंगल में रह रहे थे। इसलिए उनके गहने कम से कम होने चाहिए थे। कुछ ही चीजें ऐसी थीं, जो ज्यादा भव्य नजर आती हैं। उनके गहने बेहद साधारण रखे गए, जबकि रावण का लुक काफी भव्य था। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना थोड़ा मुश्किल था।”

जब उनसे पूछा गया कि क्या रावण को बेहद भव्य दिखाने के चक्कर में राम का लुक फीका पड़ने का डर था, तो उन्होंने कहा, “राम भी निश्चित तौर पर भव्य नजर आते हैं। जरूरत पड़ने पर उनका लुक भी काफी शानदार होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ‘रामायण’ में राम ज्यादातर समय जंगल में रहते हैं। ऐसे में वहां उनकी भव्यता दिखाने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां इसकी जरूरत होती है, वहां उनकी भव्यता भी दिखाई गई है।”

अपनी बात समझाने के लिए तरंग ने दो दुल्हनों का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, “यह ऐसा है जैसे दो शादियों में एक दुल्हन पोल्की ज्वेलरी पहनकर बेहद शानदार दिख रही हो और दूसरी ने पांच हार पहने हों, लेकिन वह बहुत नाजुक और खूबसूरत नजर आ रही हो। दोनों ही अपने-अपने अंदाज में अच्छी लगती हैं।”

सीता के गहनों में भी दिखा बदलाव, रावण के आभूषण डिजाइन करना था सबसे मुश्किल

फिल्म में एक ही किरदार के गहने भी पूरी कहानी में एक जैसे नहीं रखे गए हैं। उदाहरण के लिए, मिथिला में राजा जनक की बेटी सीता और अयोध्या में राम की पत्नी बनने के बाद उनके गहनों के डिजाइन में बदलाव दिखाई देता है।

तरंग बताते हैं, “उनकी परिस्थितियां बदलती हैं और वह एक अलग माहौल में शादी करके आती हैं। इसलिए उनके गहनों के मोटिफ और फूलों के डिजाइन भी आसपास की वनस्पतियों और वातावरण के हिसाब से बदलते हैं। हर किरदार के गहने डिजाइन करते समय इतनी बारीकियों का ध्यान रखना पड़ता है।”

जो लोग यह मानते हैं कि फिल्म में सबसे ज्यादा गहने सीता ने पहने होंगे, वे गलत हैं। तरंग के मुताबिक, दोनों पार्ट में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण किरदार रावण का था।

उन्होंने कहा, “रावण उस सोने की धरती का राजा था। उसे बेहद भव्य दिखाना जरूरी था। रावण के व्यक्तित्व में कई विरोधाभास हैं और हमने उसके गहनों के जरिए भी उन्हें दिखाने की कोशिश की। उसके गहनों में अलग-अलग चरणों के हिसाब से सांप, राक्षसों के चेहरे, जानवरों के चेहरे और त्रिशूल जैसे मोटिफ इस्तेमाल किए गए हैं। त्रिशूल इसलिए क्योंकि वह भगवान शिव का भक्त था। यहां तक कि एक ही लुक में रावण के दोनों हाथों के गहनों में भी कई तरह के विरोधाभास देखने को मिलेंगे।”

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गहनों की ऐतिहासिक सच्चाई पर उठे सवालों का दिया जवाब

इस साल की शुरुआत में ‘रामायण’ का पहला ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर फिल्म के गहनों को लेकर सवाल उठने लगे थे। कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म में इस्तेमाल किए गए गहने उस दौर के हिसाब से सही नहीं हैं, जिसमें रामायण की कहानी को दिखाया गया है। खास तौर पर सीता के विवाह वाले दृश्य में पहने गए गहनों पर सवाल उठे थे। एक्स पर एक यूजर ने दावा किया था कि उस दौर में जड़ाऊ गहनों का चलन नहीं था।

उस दौर पर गहनों के बारे में नहीं जानकारी

इस पर तरंग अरोड़ा ने कहा, “क्या हमें वास्तव में पता है कि उस समय कैसे गहने पहने जाते थे? हो सकता है कि लोगों की बात सही हो। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि क्या हमें उस दौर के गहनों के बारे में पूरी जानकारी है? अगर किसी को पता है तो मैं खुशी-खुशी उस हिसाब से काम करने के लिए तैयार हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि फिल्म में जड़ाऊ ज्वेलरी का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन हां, मैं फिर भी कहूंगा कि इसकी संभावना हो सकती है। समस्या यह है कि हमें ठीक-ठीक नहीं पता। हमें अपनी जानकारी और समझ के हिसाब से अनुमान लगाना पड़ता है।”

तरंग ने बताया कि फिल्म के गहनों को डिजाइन करने के लिए राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स से काफी प्रेरणा ली गई थी। इन पेंटिंग्स में देवी-देवताओं के पहनावे और आभूषणों को दर्शाया गया है।

उन्होंने कहा, “अगर हम नाथद्वारा या किसी कृष्ण मंदिर में जाते हैं, तो वहां भगवान कृष्ण को जिस तरह के गहने पहनाए जाते हैं, क्या वे वास्तव में उस दौर में भी ऐसे ही गहने पहनते थे? हमें नहीं पता। लेकिन हमारा प्रयास यही रहा कि ऐसा लुक तैयार किया जाए, जो उस समय के सबसे करीब हो। साथ ही, हम उन्हें भव्य और आम लोगों से अलग दिखाना चाहते थे। यह उनके भगवान होने या उस समय के शासक होने का प्रतीक भी है। ये सभी बातें अनुमान पर आधारित हैं।” तरंग का मानना है कि देवी-देवताओं को भव्य रूप में दिखाना हमारी आस्था और परंपरा का हिस्सा है। यही उन्हें बड़े पर्दे पर खास और दिव्य बनाता है।

रामानंद सागर की ‘रामायण’ को बताया बेंचमार्क

तरंग ने रामानंद सागर के 1987 में आए टीवी शो ‘रामायण’ और बीआर चोपड़ा की 1988 की ‘महाभारत’ को बेंचमार्क बताया। उनके मुताबिक, उनकी टीम ने भी इन्हीं प्रस्तुतियों से बनी दर्शकों की धारणा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा, “क्या हमें पता है कि उस समय लोग बादलों में रहते थे या उड़ने वाले विमान होते थे? क्या आधे इंसान और आधे जानवर जैसे देवी-देवता और अलौकिक शक्तियों वाले जीव वास्तव में मौजूद थे? ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब हमारे पास नहीं हैं।”

माना जाता है कि रामायण की कहानी त्रेतायुग की है। वहीं, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य रामायण का समय लगभग 750 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है।