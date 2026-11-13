डायरेक्टर नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ अपनी रिलीज से काफी पहले से ही चर्चा में बनी हुई। पिक्चर को देखने के लिए देशभर के दर्शक बेसब्र थे। जब से यह रिलीज हुई है, हर तरफ इसी की बात हो रही है। सोशल मीडिया पर ‘रामायण’ के गाने, सीन्स और इसे लेकर यूजर्स की राय वायरल है। पिक्चर को सिनेमा के दीवानों से मिक्स रिएक्शन मिले हैं।

प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ‘रामायण’ का ऐलान करते हुए वादा किया था कि वह ऐसा कुछ बना रहे हैं, जो हिंदी सिनेमा में पहले नहीं देखा गया है। इसी बात को उन्होंने सच भी कर दिखाया। ‘रामायण’ का VFX और एक्शन सीक्वेंस अद्भुत हैं। हालांकि लोगों के अंदर धार्मिक भावनाएं जगाने और किरदारों से इमोशनल रूप से दर्शकों को जोड़ने में यह फेल हो गई।

इसके अलावा जो बात हर दर्शक की आंख का कांटा बनी हुई है, वो है रामायण महाकाव्य के वो पहलू, जिन्हें इस लगभग साढ़े तीन घंटे की फिल्म में होना चाहिए था, अगर नहीं हैं। यह वो अहम पहलू थे, जिनके बारे में हम सभी ने सुना है। साथ ही अलग-अलग फिल्मों और खासकर रामानंद सागर की ‘रामायण’ में देखा भी है। कौन-से हैं वो सीन्स आइए इसपर बात करते हैं।

मां सीता का हरण

सबसे पहले बात उस सीन की कर लेते हैं, जिसने सभी को निराश किया। यह है सीता हरण का सीन। ‘रामायण पार्ट 1’ का अंत सीता हरण पर हुआ, मगर इस सीन को पूरी तरह से और डायलॉग्स के साथ न दिखाने से दर्शक नाराज हैं।

वाल्मीकि रामायण के अरण्यकाण्ड में सीता हरण का वर्णन है। खर और दूषण के वध और शूर्पणखा की नाक कटने के बाद यह होता है। शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाकर सीता माता की खूबसूरती का बखान करती है। बहन के अपमान का बदला लेने का प्रण लेता है। मां सीता के पास वो साधु का रूप धरकर आता है, उनकी खूबसूरती से आकर्षित होता है और उनका हरण कर ले जाता है।

हरण के वक्त मां सीता रावण के चंगुल से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती हैं। वो चिल्लाकर पति राम और देवर लक्ष्मण को मदद के लिए बुलाती हैं। चीखती-बिलखती हैं, मगर रावण उन्हें जबरदस्ती अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। पंचवटी के जंगल में मौजूद पक्षीराज जटायु सीता की पुकार सुनकर उनकी मदद को आते हैं। वो सीता को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रावण के हाथों उनका वध हो जाता है।

केवट की भगवान राम से मुलाकात

‘रामायण’ में केवट प्रसंग को भी नहीं दिखाया गया है। ‘श्रीरामचरितमानस’ के अयोध्याकांड का यह एक बहुत भावुक प्रसंग है। मंथरा के षड्यंत्र के बाद रानी कैकयी राजा दशरथ से अपना वचन पूरा करने को कहती हैं। अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए राम वनवास जाने को तैयार हो जाते हैं। राम के साथ पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण वनवास के लिए रवाना होते हैं। गंगा किनारे निषादराज गुह की मदद से तीनों की मुलाकात मल्लाह केवट से होती है। राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, मगर वह नाव नहीं लाता।

केवट के मन में शक और डर होता है। वो भगवान राम से कहता है, ‘मैंने आपका रहस्य जान लिया है। आपके चरणों की धूल में कुछ है, इसीलिए इनके स्पर्श से अहिल्या जो पत्थर की शिला थी, एक सुंदर स्त्री बन गई। मेरी काठ की नाव है, अगर आपके चरण-स्पर्श से यह भी कोई स्त्री बन गई, तो मेरी रोजी-रोटी का जरिया छिन जाएगा।’ ऐसे में उसने राम के सामने शर्त रखी थी कि वह पहले उनके चरणों को धोएगा उसके बाद ही नाव में बैठाएगा। केवट की भोली बातों ने भगवान राम को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने उसकी बात मान ली थी।

केवट ने इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण को गंगा पार करवाई थी। नदी पार होने के बाद मां सीता ने उतराई के तौर पर केवट को अपनी अंगूठी देनी चाहिए, जिसे लेने से उसने मना कर दिया था। इसके बदले केवट ने भगवान ने वरदान मांगा था। उसने कहा कि मैंने आपको आज भवसागर से पार उतारा है, ऐसे में जब मैं आपके घाट पर आऊंगा तो आप मुझे भवसागर से पार उतरना। राम ने उसे यह वरदान दे दिया था।

अहिल्या का उद्धार

रामायण के बाल कांड का एक अहम हिस्सा माता अहिल्या की कहानी है। महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ देवराज इंद्र ने छल किया था। अहिल्या के सौन्दर्य पर इंद्र देव की नीयत फिसल गई थी। एक दिन महर्षि गौतम के नदी में स्नान को जाने के बाद इंद्र ने उनका रूप धारण किया और अहिल्या की कुटिया में घुस गए। महर्षि ने वापस आकर इंद्र को अपनी कुटिया से निकलते देखा तो वह समझ गए थे कि देवराज ने छल किया है। गुस्से में आकर उन्होंने इंद्र को तो श्राप दिया ही, साथ ही पत्नी अहिल्या को भी पत्थर का बना दिया था।

श्रीरामचरितमानस के अनुसार महर्षि गौतम ने पत्नी अहिल्या को श्राप देकर पत्थर की शिला बनाने के बाद कहा था कि त्रेतायुग में जब भगवान विष्णु श्रीराम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होगा। सालों बाद जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र उसी रास्ते से जनकपुर लेकर जा रहे थे। यहां राम ने शिला बनी अहिल्या को अपने चरणों से छुआ और वह दिव्य रूप में प्रकट हो गई थीं। उनका श्राप टूटा, उन्होंने भगवान राम का धन्यवाद दिया और परलोक चली गई थीं।

रावण की शिव भक्ति और नाम

सभी जानते हैं कि रावण भगवान शिव का परम भक्त था। मगर ‘रामायण’ फिल्म में यह भक्ति देखने को नहीं मिली। रावण को बस रावण तांडव गाने में नाचकर भगवान शिव की भक्ति करते दिखाया गया है।

महाकाव्य के अनुसार, रावण ने महादेव को खुश करने के लिए नर्मदा नदी के तट पर कई जगह तपस्या की थी। एक बार अहंकार में आकर उसने भगवान शिव समेत कैलाश पर्वत को ही उठाने की कोशिश भी की की। तब महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिससे रावण का हाथ पर्वत के नीचे दब गया था। वह दर्द से कराहने लगा। उसका अहंकार टूट गया और उसके चिल्लाने की आवाज को सुनने के बाद शिव ने उसका नाम रावण रखा था।

जब रावण का हाथ पर्वत के नीचे दबा हुआ था तब उसने महादेव को खुश करने के लिए एक सुंदर स्त्रोत गाया था। यही आगे चलकर शिव तांडव स्त्रोत के नाम से फेमस हुआ। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उसे दिव्य तलवार चंद्रहास दी थी। इसके अलावा पौराणिक कथाओं के अनुसार, रावण ने एक यज्ञ के दौरान भगवान शिव को अपने दसों सिर अर्पित किए थे। उसकी भक्ति को देख शिव ने दशानन के सिरों को फिर से जोड़ दिया था। यह फिल्म ‘रामायण’ में देखने को नहीं मिला।

राम का बचपन

रामायण में भगवान राम का बचपन काफी अहम है। रामानंद सागर की ‘रामायण’ में भगवान राम का बचपन दिखाया गया था, जो आज भी याद किया जाता है। नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में राम और उनके चारों भाइयों के बचपन का थोड़ा-सा हिस्सा दिखाया गया है। इसका ज्यादा जोर रावण पर है। इस बात से दर्शकों को काफी दिक्कत है।

क्या आपने ‘रामायण’ देख ली है? अगर हां, तो आपको इसमें क्या कमी लगी?