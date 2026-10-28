Ramayana Release: रणबीर कपूर स्टारर नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ कुछ ही दिनों में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। ‘रामायण’ 5 नवंबर को रिलीज हो रही है और खास बात ये ही ये फिल्म अब तक की सबसे ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली पहली भारतीय फिल्म है, जो दुनियाभर में 59 हजार स्क्रीन्स पर रिलीज होने जा रही है।

जी हां, फिल्म को विदेशों में करीब 50,000 और भारत में 9,000 स्क्रीन पर रिलीज करने की योजना है। अगर ऐसा होता है, तो ‘रामायण’ इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म होने वाली है।

हॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को टक्कर देगी ‘रामायण’, 59 हजार स्क्रीन पर रिलीज का लक्ष्य

दुनियाभर में रिलीज के मामले में कई बड़ी हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं, लेकिन अब इनकी रेस में भारत की पौराणिक महाकाव्य ‘रामायण’ भी शामिल हो गई है। साल 2026 में रिलीज होने वाली ‘स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे’ को करीब 90,000 स्क्रीन और द ओडिसी को लगभग 70,000 से 72,000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। वहीं, ‘रामायण: पार्ट 1’ को दुनियाभर में 57,000 से 59,000 स्क्रीन पर रिलीज करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले साल 2022 में आई ‘अवतार: द वे ऑफ वॉटर’ करीब 52,000 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, जबकि ‘एवेंजर्स: एंडगेम’ ने 2019 में दुनियाभर की लगभग 46,000 से 50,000 स्क्रीन पर दस्तक दी थी। हालांकि, इन फिल्मों के स्क्रीन काउंट के आंकड़ों और रिलीज संबंधी दावों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

200 रुपये से ज्यादा की ओपनिंग पर टिकी नजर

‘रामायण’ को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म रणबीर कपूर के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ग्लोबल ओपनिंग देने वाली फिल्म साबित हो सकती है। एडवांस बुकिंग की मौजूदा रफ्तार और कैलिफोर्निया के लॉस एंजिलिस स्थित एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में इसके वर्ल्ड प्रीमियर को लेकर बन रहे माहौल को देखते हुए, फिल्म के भारत में 80 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन और दुनियाभर में 147 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने की उम्मीद जताई जा रही है।

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इन फिल्मों का तोड़ेगी रिकॉर्ड

‘धुरंधर: द रिवेंज’

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में सबसे लेटेस्ट फिल्म ‘धुरंधर 2’ है, जिसने दुनियाभर में 1,852 करोड़ का बिजनेस किया था। इस फिल्म ने रिलीज वाले दिन वर्ल्डवाइड 236.63 करोड़ से 240 करोड़ का बिजनेस किया था।

‘पुष्पा 2’

इसके अलावा साल 2024 में आई फिल्म ‘पुष्पा: द रूल’ ने दुनियाभर में 1,742 करोड़ का बिजनेस किया। फिल्म ने भारत में अपनी रिलीज के पहले दिन, सभी भाषाओं को मिलाकर, अनुमानित 209.01 करोड़ की ग्रॉस कमाई और 174.90 करोड़ की नेट कमाई की थी।

‘धुरंधर’

वहीं ‘धुरंधर’ की बात करें तो साल 2025 में आई फइल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 1,350 करोड़ का बिजनेस किया था। हालांकि इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन केवल 28.60 करोड़ रुपये था।

‘कांतारा’

सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में साल 2025 में आई फिल्म ‘कांतारा’ भी है, जिसमें दुनियाभर में लगभग 852 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 61.85 करोड़ रुपये था।

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‘छावा’

इन्हीं के साथ विक्की कौशल की फिल्म ‘छावा’ ने भी 797 करोड़ का बिजनेस किया था। फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन लगभग 33 करोड़ था। ये फिल्म भी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शामिल है।

रामायण कब होगी रिलीज?

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण: राइज ऑफ अ लीजेंड’ दुनियाभर के सिनेमाघरों में 5 नवंबर 2026 को रिलीज होने वाली है। फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, BookMyShow पर इसके 2.37 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।