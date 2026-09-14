आखिरकार ‘रामायण’ के मेकर्स ने फिल्म का पहला गाना ‘जय जय राम’ रिलीज कर दिया है। मेकर्स ने गणेश चतुर्थी के दिन दर्शकों को ये बड़ा उपहार दिया है। इस गाने को ए.आर. रहमान ने संगीत दिया है, इसके बोल डॉ. कुमार विश्वास ने लिखे हैं। जबकि इसे गाया अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने है।

‘जय जय राम’ में भगवान श्रीराम की भक्ति और सिनेमाई संगीत का खूबसूरत मेल देखने को मिला है। गाने के बोल श्रीराम की करुणा, रक्षा और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाते हैं। बार-बार दोहराया गया ‘जय जय राम’ इस गीत को भक्ति से जोड़ता है।

नमित मल्होत्रा ने क्या कहा?

इस मौके पर फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने कहा कि श्रीराम ‘रामायण’ के केंद्र में हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल समय में लोग श्रीराम से शक्ति लेते हैं, अनिश्चितता में उनके रास्ते को देखते हैं और खुशी के मौकों पर उन्हें कृतज्ञता के साथ याद करते हैं।

उन्होंने कहा कि ‘जय जय राम’ श्रीराम के साथ लोगों के इसी व्यक्तिगत और सदियों पुराने रिश्ते से निकला है। फिल्म भले ही बड़े स्तर पर बनाई जा रही है, लेकिन इसकी असली नींव भावनाओं, मूल्यों और भक्ति में है। गणेश चतुर्थी पर इस संगीतमय सफर की शुरुआत करना इसलिए भी खास है क्योंकि भारतीय संस्कृति में हर शुभ काम से पहले भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया जाता है।

ए.आर. रहमान ने बताया गाने का भाव

ए.आर. रहमान ने कहा कि ‘जय जय राम’ के केंद्र में श्रीराम के नाम का सरल और प्रभावशाली जाप है। उनका उद्देश्य प्रार्थना की पवित्रता और आत्मीयता को बनाए रखते हुए इसे एक सिनेमाई गीत का रूप देना था।

उन्होंने कहा कि अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने डॉ. कुमार विश्वास के शब्दों को अपनी अलग भावनात्मक अभिव्यक्ति दी है, लेकिन गाने की भक्ति को हमेशा केंद्र में रखा है। उन्हें उम्मीद है कि दर्शकों को इस गीत में शांति के साथ-साथ व्यक्तिगत जुड़ाव भी महसूस होगा।

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कुमार विश्वास ने कही ये बात

डॉ. कुमार विश्वास ने कहा कि ‘जय जय राम’ तीन सरल शब्द हैं, लेकिन इनके भीतर एक पूरी प्रार्थना समाई हुई है। उन्होंने बताया कि गीत लिखते समय उनका उद्देश्य श्रीराम का वर्णन करना नहीं था, बल्कि उनके साथ हर भक्त के रिश्ते को शब्द देना था।

उन्होंने कहा कि भाषा को सरल और सीधा रखा गया है, क्योंकि सच्ची भक्ति के लिए ज्यादा सजावट की जरूरत नहीं होती। उन्हें उम्मीद है कि लोग इस गाने को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसमें अपनी प्रार्थना भी महसूस करेंगे।

एक अरब से ज्यादा बार देखा गया ‘रामायण’ का ट्रेलर

यह गाना ‘रामायण’ के ट्रेलर को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के बाद आया है। फिल्म के ट्रेलर ने महज छह दिनों में अलग-अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक अरब से ज्यादा व्यूज हासिल किए हैं।