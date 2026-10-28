नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ का 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स के एकेडमी म्यूजियम में प्रीमियर हुआ। प्रीमियर के बाद फिल्म को लेकर वहां मौजूद दर्शकों और फिल्म समीक्षकों के रिएक्शन्स सामने आ रहे हैं। रामायण देखने के बाद कई लोगों ने फिल्म की तुलना ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ से करनी शुरू कर दी है।

फिल्म समीक्षकों और फैंस की तरफ से फिल्म को लेकर मिले जुले रिएक्शन सामने आए। कुछ लोगों ने फिल्म के भव्य सिनेमाई एक्सपीरियंस की तारीफ की तो कुछ लोगों ने रणबीर कपूर और यश की एक्टिंग के बारे में अपनी राय रखी। चलिए बताते हैं दर्शकों को कैसी लगी रामायण

रणबीर कपूर और साई पल्लवी की यह फिल्म 5 नवंबर, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। उससे पहले विदेश में ये फिल्म देखी जा चुकी है। उस स्क्रीनिंग में विदेशी फिल्म समीक्षकों से लेकर भारतीय समीक्षक भी शामिल थे। नमित मल्होत्रा द्वारा निर्मित फिल्म ‘रामायण’ में कुछ को फिल्म के विजुअल पसंद आए तो कुछ को फिल्म का भव्य एक्सपीरियंस।

एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट रामा ने ‘रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड’ की तारीफ करते हुए इसके विजुअल्स, संगीत और एक्शन को शानदार बताया। उन्होंने रणबीर कपूर की एक्टिंग और यश की स्क्रीन प्रेजेंस की भी तारीफ की। उनके मुताबिक, फिल्म के भव्य दृश्य, नृत्य, संगीत और एक्शन दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। रामा ने इसे इस साल के सबसे शानदार और दर्शकों को कहानी की दुनिया में डुबो देने वाले सिनेमाई अनुभवों में से एक बताया।

यह भी पढ़ें- ‘रामायण’ के ‘मंगल रंग’ पर उठे सवाल तो मनोज मुंतशिर ने शेयर किया ‘आदिपुरुष’ का गाना, हुए ट्रोल

Ramayana Rise of a Legend was spectacular! The visuals, the dances, the music, the action were all colossal. Ranbir Kapoor was sublime, Yash was magnetic. One of this year’s most immersive cinematic experiences. A grand spectacle!#Ramayana pic.twitter.com/MAw7rNaqS1 — Rama's Screen (@RamasScreen) October 28, 2026

फिल्म समीक्षक थेरेसा सिमोनी ने फिल्म का रिव्यू देते हुए लिखा, फिल्म में राजकुमार राम की भूमिका निभा रहे रणबीर कपूर की अदाकारी ने दर्शकों को भावुक कर दिया। एक दर्शक ने इसे आंसू ला देने वाला और कभी न भूलने वाला अनुभव बताया।

The actor playing Prince Raama (Ranbir Kapoor) is some serious talent, moved to tears! An unforgettable experience. Full #Ramayana review on Friday. — Theresa Simoni (@theresasimoni55) October 28, 2026

एक दर्शक ने कहा, ‘मैंने इसका मूल हिंदी वर्जन देखा। मुझे इसका अंग्रेजी में डब किया हुआ वर्जन देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं इस फिल्म को इसके असली रूप में देखना चाहता था। मैं यही फिल्म देखना चाहता था।’

एक और फिल्म समीक्षक तेलुगु चित्रालु ने फिल्म के बारे में बात करते हुए लिखा, ‘सिनेमा की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा मैंने अभी-अभी देखा है। यह फिल्म ऐसी है, मानो हजार और एक रातों की कोई जादुई कथा जीवंत होकर पर्दे पर उतर आई हो।’

#Ramayana FIRST REVIEW OUT!!



“There Is Nothing Out There In The Cinematic Universe Like What I Just Watched. This Film Is Like A Thousand And One Nights A Fairytale Coming To Life.”#Yash #RanbirKapoor pic.twitter.com/OgniWyz0h5 — Telugu Chitraalu (@CineChitraalu) October 28, 2026

एक दर्शक ने फिल्म ‘रामायण’ की तुलना 2001 में रिलीज हुई ‘द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स’ से करते हुए इसे एक भव्य और शानदार सिनेमाई अनुभव बताया। उन्हें उम्मीद थी कि फिल्म एक इंट्रस्टिंग कहानी के साथ कुछ नया सीखने का मौका भी देगी। उनके मुताबिक, ‘सिनेमाई दुनिया में रामायण जैसी फिल्म पहले कभी नहीं देखी गई।’

यह भी पढ़ें- Ramayana LA World Premiere: ‘रामायण’ में हुई AI से डबिंग? निर्देशक ने दी सफाई, एकेडमी म्यूजियम में हुई शानदार स्क्रीनिंग

अभी तक फिल्म के बारे में अच्छे रिव्यूज ही सामने आए हैं। 5 नवंबर को फिल्म दुनियाभर में रिलीज होगी। भारत में इस फिल्म को कितना पसंद किया जाएगा, यहां के दर्शक फिल्म को किस तरह अपनाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा।

‘