ऑस्कर 2027 में फिल्मों को सबमिट करने की रेस भारतीय सिनेमा में भी दिखाई दी। नमित मल्होत्रा की हालिया रिलीज ‘रामायण’ को 99वें एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए मेकर्स ने विचारार्थ सबमिट कर दिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, रणबीर कपूर और यश की फिल्म का सबमिशन ऑस्कर्स 2027 में हो चुका है।

खास बात यह है कि यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब मराठी फिल्म ‘गोंधल’ को ऑस्कर के इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि भारत की आधिकारिक एंट्री चुने जाने के बाद भी देश की दूसरी फिल्मों को सबमिशन का मौका मिलता है। वह भी ऑस्कर्स की रेस में शामिल हो सकती हैं। एकेडमी ने स्वतंत्र विदेशी फिल्मों के लिए भी ऑस्कर में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ‘रामायण’ के मेकर्स ने फिल्म को एकेडमी अवॉर्ड्स 2027 के लिए सबमिट कर दिया है।

ऑस्कर्स सबमिशन के नियम क्या होते हैं?

किसी भी फिल्म को ऑस्कर की रेस में शामिल होने के लिए एकेडमी के कुछ नियमों को पूरा करना होता है। इसके लिए फिल्म को अमेरिका के किसी तय शहर में लगातार कम से कम 7 दिनों तक सिनेमाघरों में दिखाना जरूरी है। इस दौरान हर दिन फिल्म के शोज भी होने चाहिए। इन शहरों में लॉस एंजिल्स, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, डलास-फोर्ट वर्थ और अटलांटा शामिल हैं।

इन सभी शर्तों को पूरा करने के बाद फिल्म के मेकर्स या डिस्ट्रीब्यूटर ऑस्कर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ उन्हें फिल्म की थिएटर रिलीज और उससे जुड़ी जरूरी जानकारी भी देनी होती है। ऑस्कर्स की शर्तों को पूरा करनी वाली दुनिया के किसी भी कोने की कोई भी फिल्म स्वतंत्र रूप से ऑस्कर में विचार के लिए सबमिट की जा सकती है।

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फिल्म ‘रामायण’ कर रही बॉक्स ऑफिस पर धमाल

फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं और ऑस्कर की सभी को शर्तों को पूरा करते हुए इस फिल्म को ऑस्कर में सबमिट कर दिया गया है। फिल्म अपनी रिलीज के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है।

लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए फिल्म ने सिर्फ 6 दिनों में 800 करोड़ रुपये का कलेक्शन पार कर लिया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता समेत कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं।

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