इस वक्त ‘रामायण’ दुनियाभर के थिएटर्स में जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म में भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर, रावण के किरदार में यश के साथ-साथ लक्ष्मण के किरदार में रवि दुबे को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। उनके काम को काफी सराहा जा रहा है। रवि दुबे एक टीवी एक्टर हैं और ये पहली बार है जब वो किसी फिल्म में नजर आ रहे हैं। उनकी तरह तमाम टीवी एक्टर्स हैं जिन्होंने हाल ही में बड़े पर्दे पर अपना कमाल दिखाया और उन्हें इसके लिए बहुत प्रशंसा भी मिली।

लक्ष्मण बन छाए रवि दुबे

रवि दुबे ने नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ से फिल्मों में डेब्यू किया है। उन्हें उनके लक्ष्मण के किरदार के लिए काफी पसंद किया जा रहा है। अभिनेता ने इस फिल्म का हिस्सा बनने को अपना सौभाग्य और भगवान की मर्जी बताया है। इससे पहले वो कई टीवी सीरियल में नजर आ चुके हैं, मगर फिल्मों में ये उनका पहला किरदार है।

रवि दुबे का एक्टिंग करियर

रवि दुबे ने साल 2006 में ‘स्त्री तेरी कहानी’ टीवी सीरियल से एक्टिंग में डेब्यू किया था। इसके बाद वो साल 2007 में ‘डोली सजा के’ में नजर आए। 2007 में ही उन्होंने ‘यहां के हम सिकंदर’ में काम किया। इसके अलावा वो ‘रणबीर रानो’, ’12/24 करोल बाग’, ‘सास बिना ससुराल’, ‘जमाई राजा’ जैसे कई सीरियल में नजर आए। इसके अलावा रवि दुबे ने ओटीटी पर भी काम किया। वह साल2021 में ‘मत्स्य कांड’ और 2023 में ‘लखन लीला भार्गव’ में नजर आए।

चेहरे के साथ-साथ शरद केलकर की आवाज का भी है दमदार असर

शरद केलकर ने साल 2004 में दूरदर्शन के टीवी सीरियल ‘आक्रोश’ से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। मगर अब वो अपने अभिनय के साथ-साथ अपनी आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। शरद एक अभिनेता होने के साथ-साथ वॉयस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और ‘रामायण’ में उन्होंने रावण के किरदार यानी यश को अपनी आवाज दी है। उनकी दमदार आवाज की खूब तारीफ हो रही है। उन्होंने ‘बाहुबली’ के दोनों भागों और ‘आदिपुरुष’ के हिंदी वर्जन में प्रभास के किरदारों को भी अपनी आवाज दी है।

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शरद का करियर

शरद केलकर ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत टीवी से की थी। वह साल 2004 में ‘आक्रोश’ में नजर आए। इसके बाद उन्होंने ‘सात फेरे’, ‘बैरी पिया’, ‘उतरन’ और ‘कुछ तो लोग कहेंगे’ जैसे धारावाहिकों में काम किया। ‘सात फेरे’ और ‘बैरी पिया’ से उन्हें खास पहचान मिली। वह ‘द फैमिली मैन’ जैसी वेब सीरीज में भी नजर आ चुके हैं।

फिल्मों की बात करें तो शरद ने ‘हलचल’ से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वह ‘1920: एविल रिटर्न्स’, ‘राम-लीला’, ‘मोहेंजो दारो’, ‘हाउसफुल 4’, ‘तान्हाजी’, ‘लक्ष्मी’ और ‘श्रीकांत’ जैसी फिल्मों में नजर आए। शरद ने ‘तानाजी’ में छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाया था और अपने दमदार अभिनय से सबको हैरान कर दिया था।

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गौरव गेरा का ‘धुरंधर’ में किरदार

गौरव गेरा जो कभी ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ सीरियल में अपने नंदू वाले किरदार के लिए जाने जाते थे उन्होंने ‘धुरंधर’ फिल्म में अपनी अलग पहचान बनाई। गौरव ने फिल्म में मोहम्मद आलम उर्फ आलम भाई का किरदार निभाया। उनका किरदार फिल्म में बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बेहद अहम था। इस किरदार से उनकी फैन फॉलोइंग कई गुना बढ़ गई। उनके किरदार के साथ-साथ उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।

गौरव गेरा का करियर

गौरव गेरा ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी। उनका पहला टीवी शो स्टार प्लस का ‘लाइफ नहीं है लड्डू’ था, जिसमें उन्होंने लड्डू का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 2004 में उन्होंने फिल्म ‘क्यों हो गया ना’ से बॉलीवुड में कदम रखा। हालांकि, उन्हें असली पहचान सोनी टीवी के लोकप्रिय शो ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ में नंदू का किरदार निभाकर मिली। इस शो में उनकी कॉमिक टाइमिंग और शानदार अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद वह ‘कोई अपना सा’, ‘बात हमारी पक्की है’, ‘ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो’, ‘तोता वेड्स मैना’ और ‘मिसेज पम्मी प्यारेलाल’ जैसे कई टीवी शोज में नजर आए।

टीवी के अलावा गौरव गेरा ने फिल्मों और थिएटर में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। वह ‘नील एंड निक्की’, ‘वुडस्टॉक विला’, ‘दासविदानिया’ और ‘द शौकीन्स’ जैसी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने किशोर कुमार की जिंदगी पर आधारित म्यूजिकल प्ले ‘झुमरू’ में मुख्य भूमिका निभाई थी। अभिनय के साथ-साथ गौरव ने डिजिटल दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बनाई। साल 2015 के आसपास उन्होंने सोशल मीडिया पर ‘शॉपकीपर’ और ‘चुटकी’ के किरदारों में छोटे-छोटे कॉमेडी वीडियो बनाने शुरू किए। उनके ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गए और खूब पसंद किए गए।

राकेश बेदी का ‘धुरंधर’ में किरदार

राकेश बेदी ने इस साल आई ‘धुरंधर 2’ में अपने जमील जमाली के किरदार से सबको हैरान कर दिया था। न केवल उनका अभिनय कमाल का था, बल्कि उनके किरदार को भी जबरदस्त दिखाया गया था। इस फिल्म में उनका किरदार अहम था, जिसने उनकी फैन फॉलोइंग को कई गुना बढ़ा दिया।

छोटे पर्दे से शुरू किया था एक्टिंग का सफर

राकेश बेदी ने छोटे पर्दे पर भी अपनी अदाकारी से खूब लोकप्रियता हासिल की है। उन्होंने साल 1984 में टीवी शो ‘ये जो है जिंदगी’ से दर्शकों के बीच पहचान बनाई थी। इसके बाद वह ‘श्रीमान श्रीमती’ में दिलरुबा जर्नैल सिंह खुराना के किरदार में नजर आए। इस शो में उनकी कॉमिक टाइमिंग को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा उन्होंने ‘जुबान संभालके’, ‘ये दुनिया गजब की’, ‘फिल्मी चक्कर’, ‘यस बॉस’, ‘हम सब एक हैं’, ‘सुमित संभाल लेगा’ और ‘भाबीजी घर पर हैं’ जैसे कई लोकप्रिय धारावाहिकों में काम किया। वह ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में बाबूलाल के किरदार में भी नजर आ चुके हैं।

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फिल्मों की बात करें तो राकेश बेदी ने अपने लंबे करियर में 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। उनकी प्रमुख फिल्मों में ‘हमारे तुम्हारे’, ‘चश्मे बद्दूर’, ‘एक दूजे के लिए’, ‘सोहनी महिवाल’, ‘आनंद और आनंद’, ‘मेरा दामाद’, ‘दिल है कि मानता नहीं’, ‘गदर’, ‘बेताज बादशाह’, ‘बेवफा सनम’, ‘द शौकीन्स’, ‘उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक’, ‘गदर 2’, ‘जरा हटके जरा बचके’ और ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ शामिल हैं।

सौम्या टंडन

अभिनेत्री सौम्या टंडन ने आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ में उल्फत का किरदार निभाया था, जो रहमान डकैत की पत्नी थी। फिल्म में उनका स्क्रीनटाइम काफी कम था, लेकिन सौम्या ने अपने अभिनय से दर्शकों के मन में अलग छाप छोड़ी। दर्शकों से लेकर समीक्षकों ने उनकी खूब तारीफ की।

सौम्या टंडन ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2006 में टीवी सीरियल ‘ऐसा देश है मेरा’ से की थी। इसमें उन्होंने रस्टि देओल का किरदार निभाया था। इसके बाद वह ‘मेरी आवाज को मिल गई रोशनी’ में रिया सहानी के रूप में नजर आईं। साल 2008 में उन्होंने अफगानिस्तान के टीवी सीरियल ‘खुशी’ में भी मुख्य भूमिका निभाई। हालांकि, उन्हें घर-घर में असली पहचान साल 2015 में शुरू हुए कॉमेडी शो ‘भाबीजी घर पर हैं’ से मिली। इसमें उन्होंने अनीता विभूति नारायण मिश्रा उर्फ गोरी मेम का किरदार निभाया था। इसके अलावा सौम्या ‘डांस इंडिया डांस’, ‘बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट’, ‘मल्लिका-ए-किचन’, ‘जोर का झटका: टोटल वाइपआउट’ और ‘एंटरटेनमेंट की रात’ जैसे शोज को होस्ट भी कर चुकी हैं। इनके अलावा वो ‘जब वी मेट’ और ‘वेलकम टू पंजाब’ जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं।

आयशा खान

‘धुरंधर’ फिल्म के मशहूर गाने ‘शरारत’ को सबने खूब पसंद किया। इस गाने में आयशा खान ने खूब सुर्खियां बटोरी, जबकि इसमें उनके साथ क्रिस्टल डिसूजा भी थीं। मगर आयशा के डांस मूव्स और अदाकारी के आगे उनका चार्म कहीं न कहीं फीका पड़ गया।

आयशा खान का एक्टिंग करियर

आयशा खान ने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2020 में टीवी के लोकप्रिय फैंटेसी शो ‘बालवीर रिटर्न्स’ से की थी। इस शो में उन्होंने बिरबा का किरदार निभाया था। इसके बाद साल 2023-24 में वह रियलिटी शो ‘बिग बॉस 17’ में वाइल्डकार्ड प्रतियोगी बनकर पहुंचीं। इस शो में उनकी एंट्री के बाद वह काफी चर्चा में आ गई थीं। इसके बाद साल 2024 में आयशा वेब शो ‘दिल को रफू कर ले’ में नजर आईं। रवि दुबे और सरगुन मेहता के प्रोडक्शन में बने इस शो में उन्होंने निक्की का किरदार निभाया था। इसमें उनकी जोड़ी अभिनेता करण वी ग्रोवर के साथ बनी थी। इस प्रोजेक्ट के जरिए आयशा ने एक बार फिर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई।