नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी रणबीर कपूर स्टारर फिल्म ‘रामायण’ का ट्रेलर बीते हफ्ते 30 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज किया गया। ट्रेलर देखने के बाद कुछ लोगों ने फिल्म के बड़े पैमाने और विजुअल्स की तारीफ की, वहीं कई लोगों ने रणबीर कपूर को भगवान राम के किरदार में लेने और खासकर कैकेयी (लारा दत्ता) व सीता (साई पल्लवी) के कॉस्ट्यूम्स पर सवाल उठाए।

सोशल मीडिया पर कई यूजर्स का कहा कि फिल्म का लुक पौराणिक दुनिया से ज्यादा आज के टीवी शोज जैसा लग रहा है। अब इस मुद्दे पर फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर रिंपल और हरप्रीत नरूला ने चुप्पी तोड़ी है। बता दें कि इन्हीं कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने संजय लीला भंसाली के साथ ‘पद्मावत’ फिल्म में भी काम किया था।

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क्या बोले ‘रामायण’ के कॉस्ट्यूम डिजाइनर?

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही उन्हें पता था कि इस पर लोगों की अलग-अलग राय आएगी। डिजाइनर ने कहा, “रामायण जैसी कहानी कई पीढ़ियों से लोगों के मन में बसी हुई है। इसलिए कास्टिंग, कॉस्ट्यूम, वीएफएक्स और फिल्म के कई दूसरे पहलुओं पर लोगों की राय आना स्वाभाविक है। हम इसके लिए पहले से तैयार थे।” उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं से उनके भरोसे पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपने विजन के साथ पूरी ईमानदारी से काम किया है।

‘सीता’ के रोल में साई पल्लवी के लुक, खासकर उनके पहने हुए ब्लाउज की आलोचना पर रिंपल ने बताया कि यह डिजाइन ऐतिहासिक सच्चाई के बजाय उनकी अपनी आस्था पर आधारित था। डिजाइनर ने कहा, “जब मैं आंखें बंद करके माता सीता के बारे में सोचती हूं, तो मेरे मन में पुरातात्विक प्रमाणों का ख्याल नहीं आता। मैं चाहती थी कि मेरी देवी, जो मेरे मंदिर में विराजमान हैं वैसी ही दिखें जैसी उनकी छवि मेरे मन में बसी है।”

वहीं, हरप्रीत ने लारा दत्ता के ‘कैकेयी’ वाले लुक के पीछे की सोच भी बताई। उन्होंने कहा कि उनके कपड़ों का हरा रंग मातृत्व का प्रतीक है, जबकि गहरा मैरून रंग उनके कठिन फैसले और भावनात्मक संघर्ष को दिखाता है। डिजाइनर ने कहा, “कैकेयी अपने बेटे और राम के बीच बंटी हुई हैं।” उन्होंने यह भी बताया कि फिल्म में हर रंग सोच-समझकर चुना गया है और लोग अक्सर पूरी बात जाने बिना ही अपनी राय बना लेते हैं।

सिर्फ इतना ही नहीं, रिंपल ने यह भी कहा कि त्रेता युग की पोशाकों का कोई ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है, जिससे पक्के तौर पर यह कहा जा सके कि लोग क्या पहनते थे, इसलिए हर बार जब इसे दिखाया जाता है, तो वह एक तरह की कल्पना या व्याख्या ही होती है। रामायण को अलग-अलग संस्कृतियों और पीढ़ियों में अलग-अलग तरह से समझा और दिखाया गया है।

इस बात को आगे बढ़ाते हुए हरप्रीत ने कहा, “यह हमारी कोशिश है कि एक प्राचीन महाकाव्य को नई पीढ़ी के सामने दृश्यों के ज़रिए पेश किया जाए। इसकी पोशाक के हर धागे के पीछे एक सोच है।” उन्होंने दर्शकों से अपील की कि वे कोई भी राय बनाने से पहले पूरी फिल्म देखें।

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