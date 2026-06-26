आदित्य धर की फिल्म ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और दुनियाभर में 3300 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाये। रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म भारतीय सिनेमा की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। पहले स्थान पर अब भी ‘दंगल’ है और इसके बाद अब तक कोई दूसरी फिल्म इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं पहुंच सकी।

हालांकि अब माना जा रहा है कि रणबीर कपूर की आने वाली पौराणिक फिल्म ‘रामायण’ इस रिकॉर्ड को तोड़ सकती है। हाल ही में फिल्म ट्रेड एनालिस्ट और थिएटर मालिक विशेक चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा कि धुरंधर की बड़ी सफलता का कारण उसका दमदार कमर्शियल मसाला मनोरंजन था। उनके मुताबिक, फिलहाल ‘रामायण’ ही ऐसी फिल्म है, जिसमें ‘धुरंधर’ की रिकॉर्डतोड़ कमाई को पीछे छोड़ने की क्षमता है।

सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में उन्होंने ‘धुरंधर’ को शानदार एक्शन स्पाई-थ्रिलर बताते हुए कहा कि जब किसी फिल्म में इमोशन, मनोरंजन और हर तरह का मसाला सही संतुलन के साथ होता है, तो उसका नतीजा भी शानदार मिलता है। उनके मुताबिक, ‘धुरंधर’ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है।

उन्होंने कहा कि फिल्म में कमर्शियल सिनेमा के सभी जरूरी तत्व मौजूद हैं, इसलिए यह बेहतरीन फिल्म बनकर सामने आई। कुछ लोगों का मानना है कि दूसरा पार्ट पहले जितना मजबूत नहीं था, लेकिन उनके हिसाब से सीक्वल ने कमर्शियल फिल्ममेकिंग को और ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया।

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विशेक चौहान ने आगे कहा कि जब उन्होंने फिल्म देखी, तभी उन्हें यकीन हो गया था कि यह कई रिकॉर्ड तोड़ेगी। उनके अनुसार, फिल्म का क्रेज ऐसा था कि इसे रोक पाना मुश्किल था। उन्होंने इसकी तुलना निर्देशक राकेश रोशन और मनमोहन देसाई की फिल्मों से करते हुए कहा कि ‘धुरंधर’ उसी तरह का संतोष देने वाला मनोरंजन करती है। खासकर फिल्म में विलेन के अंत से दर्शकों को एक अलग तरह की संतुष्टि और राहत मिलती है।

‘रामायण’ बना सकती है रिकॉर्ड

विशेक चौहान का मानना है कि नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण‘ बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना सकती है। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है, क्योंकि इसकी कहानी करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ी हुई है। साथ ही रणबीर कपूर का लुक, सनी देओल, यश जैसे बड़े सितारों की मौजूदगी और नितेश तिवारी का निर्देशन इसे और मजबूत बनाता है।

उन्होंने कहा, “मुझे पूरा भरोसा है कि अगर फिल्म दर्शकों के दिलों तक पहुंच गई, तो यह धुरंधर के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ सकती है। इसकी पहुंच इतनी बड़ी है कि सिर्फ शहरों से ही नहीं, बल्कि गांवों से भी लोग इसे देखने सिनेमाघरों में आएंगे।”

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विशेक चौहान ने आगे कहा कि रामायण अलग स्तर पर कारोबार कर सकती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि फिल्म दर्शकों से भावनात्मक रूप से जुड़ जाए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ‘आदिपुरुष’ दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन इसके बावजूद हिंदी में इसकी ओपनिंग करीब 35 करोड़ रुपये रही थी। उनके मुताबिक, रामायण की कमाई की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग वीएफएक्स या दूसरी तकनीकी चीजों पर सवाल उठाएंगे, लेकिन इससे फिल्म के बिजनेस पर खास असर नहीं पड़ेगा।

नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बन रही ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण और सनी देओल, हनुमान की भूमिका निभा रहे हैं। दो भागों में बनने वाली इस फिल्म का पहला पार्ट दिवाली के आसपास 6 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का कुल बजट करीब 4000 करोड़ रुपये है। पहला टीजर सामने आने के बाद से ही इसे लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बनी हुई है।