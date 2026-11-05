नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण’ ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी ताकत दिखा दी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। फिल्म ने शाहरुख खान की ‘जवान’ को पीछे छोड़ते हुए बॉलीवुड की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग वाली फिल्म का खिताब हासिल कर लिया है।

‘रामायण’ की पहले दिन की एडवांस बुकिंग से भारत में कुल 50.08 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है। इस रकम में ब्लॉक सीटें भी शामिल हैं। वहीं, इन सीटों को हटा दें तो फिल्म की एडवांस बुकिंग से 42.96 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इस लिस्ट में अब भी पहले नंबर पर ‘धुरंधर 2’ बनी हुई है।

रिलीज से दो हफ्ते पहले शुरू हुई थी टिकटों की बिक्री

‘रामायण’ के लिए टिकटों की बिक्री 20 अक्टूबर से शुरू कर दी गई थी। यानी दर्शकों को फिल्म की रिलीज से काफी पहले ही टिकट बुक करने का मौका मिल गया था। शुरुआत में बुकिंग की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, लेकिन जैसे-जैसे फिल्म के शो और स्क्रीन की संख्या बढ़ी, टिकटों की बिक्री में भी उछाल आया।

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पहले दिन के लिए देश के 1,042 शहरों में फिल्म के 26,615 शो रखे गए थे। ब्लॉक सीटों को छोड़कर भी 12 लाख से अधिक टिकट बिके। हिंदी के साथ दूसरी भाषाओं में रिलीज और 3D समेत कई प्रीमियम स्क्रीनिंग विकल्पों ने भी फिल्म की एडवांस बुकिंग को मजबूत किया।

‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने से चूकी ‘रामायण’

एडवांस बुकिंग के मामले में ‘रामायण’ ने भले ही ‘जवान’ को पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन ‘धुरंधर 2’ तक पहुंचने में फिल्म अभी भी पीछे है। साल 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग डे एडवांस बुकिंग का रिकॉर्ड इसी फिल्म के नाम है। ‘रामायण’ की कमाई उससे करीब 18 फीसदी कम रही।

वहीं, इसने ‘दृश्यम 3’ को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इससे पहले ‘दृश्यम 3’ ने ‘बॉर्डर 2’ को पीछे छोड़कर टॉप फिल्मों में जगह बनाई थी। अब ‘रामायण’ ने इस लिस्ट में अपनी जगह बना ली है।

ब्लॉक सीटों को हटाकर कमाई की तुलना करें तो ‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग अजय देवगन की फिल्म से करीब 54 फीसदी ज्यादा रही। हालांकि, दोनों फिल्मों के रिलीज स्केल और टिकटों की कीमतों में अंतर होने के कारण केवल कमाई के आधार पर दर्शकों की संख्या का अंदाजा लगाना सही नहीं होगा।

टिकट ज्यादा बिकने का मतलब कमाई भी ज्यादा होना नहीं

एडवांस बुकिंग के आंकड़ों में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि सबसे ज्यादा टिकट बेचने वाली फिल्म हमेशा कमाई के मामले में भी पहले नंबर पर नहीं रहती।

टॉप पांच फिल्मों में शाहरुख खान की ‘जवान’ ने सबसे ज्यादा एडवांस टिकट बेचे थे। टिकटों की बिक्री के मामले में उसने ‘धुरंधर 2’ को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन टिकटों की औसत कीमत कम होने के चलते ग्रॉस कलेक्शन में वह तीसरे स्थान पर रही।

इसी तरह ‘रामायण’ ने ‘एनिमल’ के मुकाबले कम टिकट बेचकर भी एडवांस बुकिंग से ज्यादा कमाई की। इसकी वजह टिकटों की कीमत में अंतर है। दूसरी तरफ ‘धुरंधर 2’ की ज्यादा कमाई के पीछे टिकटों की अधिक बिक्री के साथ उनकी ऊंची औसत कीमत भी एक बड़ी वजह रही।

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3D और प्रीमियम शो से मिला बड़ा फायदा

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग में 3D और महंगे टिकट वाले प्रीमियम शो का भी अहम योगदान रहा। फिल्म की कुल एडवांस ग्रॉस कमाई में करीब 60 फीसदी हिस्सा स्टैंडर्ड 3D शो से आया।

वहीं IMAX, 4DX, Dolby Cinema और ICE जैसे प्रीमियम फॉर्मेट से लगभग 12 फीसदी कमाई हुई। खास बात यह है कि इन फॉर्मेट में कुल शो का केवल एक फीसदी हिस्सा ही रखा गया था। इसके बावजूद इनकी कमाई में हिस्सेदारी काफी ज्यादा रही।

इससे साफ है कि दर्शकों के बीच बड़े पर्दे पर फिल्म देखने का उत्साह है और प्रीमियम स्क्रीनिंग के महंगे टिकटों ने भी फिल्म के एडवांस कलेक्शन को बढ़ाया है।

कन्नड़ वर्जन की कमाई ने चौंकाया

फिल्म के अलग-अलग भाषाओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो कन्नड़ और तेलुगु वर्जन के बीच दिलचस्प अंतर देखने को मिला है। कन्नड़ वर्जन ने ब्लॉक सीटों सहित 5.40 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके लिए करीब 1.48 लाख टिकट बिके और एक टिकट की औसत कीमत 365 रुपये रही।

दूसरी ओर, तेलुगु वर्जन के करीब 2.53 लाख टिकट बिके, लेकिन इसकी कमाई 4.65 करोड़ रुपये रही। तेलुगु में औसत टिकट कीमत 184 रुपये थी।

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यानी तेलुगु वर्जन के टिकट कन्नड़ से करीब 71 फीसदी ज्यादा बिके, लेकिन कमाई में कन्नड़ वर्जन लगभग 16 फीसदी आगे रहा। फिल्म में यश के रावण बनने को लेकर कन्नड़ दर्शकों के बीच उत्सुकता भी इस प्रदर्शन की एक वजह मानी जा सकती है। हालांकि, दोनों भाषाओं के टिकटों की कीमत में बड़ा अंतर भी इस नतीजे को प्रभावित करता है।

अब पहले दिन के कलेक्शन पर टिकी निगाहें

एडवांस बुकिंग में शानदार प्रदर्शन के बावजूद ‘रामायण’ के लिए रिलीज के दिन कमाई बढ़ाने की काफी गुंजाइश बची हुई है। ब्लॉक सीटों को हटाकर देखें तो पहले दिन के लिए उपलब्ध सीटों में से करीब 20 फीसदी की ही एडवांस बुकिंग हुई थी। यानी सिनेमाघरों में अभी भी बड़ी संख्या में सीटें खाली थीं।

अब सबकी नजर दोपहर और शाम के शो पर रहेगी। फिल्म को पांच भाषाओं में रिलीज किया गया है और अलग-अलग शहरों में दर्शकों की प्रतिक्रिया इसके पहले दिन के कलेक्शन को तय करेगी। एडवांस बुकिंग ने फिल्म को शानदार शुरुआत जरूर दी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका असली प्रदर्शन रिलीज के दिन होने वाली टिकट बिक्री से साफ होगा।

फिल्म की भाषा, शहर, टिकट बिक्री और अलग-अलग स्क्रीनिंग फॉर्मेट के आंकड़ों की जानकारी Sacnilk की फाइनल डे 1 एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में दी गई है।