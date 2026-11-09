Ramayana Box Office Collection Day 3: रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण पार्ट 1’ ने रिलीज होते ही दुनियाभर में दमदार प्रदर्शन किया। फिल्म 6 नवंबर को सिनेमाघरों में आई थी और पहले ही दिन इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाल का रहा है। आज फिल्म की रिलीज का चौथा दिन है और अब तक इसने दुनियाभर में 504 करोड़ से अधिक का कलेक्शन कर लिया है। वहीं बात भारत की करें तो ‘रामायण’ अब तक 296.30 करोड़ कमा लिए हैं।

‘रामायण’ की बॉक्स ऑफिस पर कमाई तेजी से बढ़ रही है, हालांकि, करीब 2000 करोड़ रुपये के कथित भारी-भरकम बजट की भरपाई करने के लिए फिल्म को अभी लंबा सफर तय करना है। DNEG के प्रमुख नमित मल्होत्रा, जिनकी कंपनी ने फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है, इस दो भागों में बन रही फिल्म के निर्माता भी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 4000 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसका दूसरा पार्ट पहले 2027 में आने वाला था, लेकिन अब इसकी रिलीज को टालकर 2028 कर दी गई है।

यह भी पढ़ें: राघव जुयाल और रवि दुबे का युद्ध रचेगा इतिहास, ‘रामायण 2’ में लक्ष्मण-मेघनाद की लड़ाई पर टिकी नजरें

रामायण का डे-वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिन भारत नेट भारत ग्रॉस वर्ल्डवाइड ग्रॉस

पहला दिन 5 नवंबर 64.85 77.50 128.75 करोड़

दूसरा दिन 6 नवंबर 48.05 57.30 103.30 करोड़

तीसरा दिन 7 नवंबर 69.80 83.45 151.95 करोड़

चौथा दिन 8 नवंबर 56.15 66.95 115.20 करोड़

कुल 4 दिन 238.85 285.20 507.20 करोड़

यह भी पढ़ें: रणबीर-यश की ‘रामायण’ के 5 बेस्ट सीन जिन्हें देख दर्शको की आंखे भी बड़ी हो गईं

4000 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट में बनी ‘रामायण’ को भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक माना जा रहा है। फिल्म का दुनियाभर में बड़े स्तर पर प्रचार किया गया। 27 अक्टूबर को मेकर्स ने लॉस एंजिल्स में फिल्म की एक खास स्क्रीनिंग भी रखी थी। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता समेत कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं।