रणबीर कपूर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘रामायण’ की बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। रिलीज के 9वें दिन फिल्म ने दुनियाभर में महज 72 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। शुरुआती दिनों में शानदार प्रदर्शन करने वाली फिल्म की कमाई में आई इस गिरावट ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है। अब सभी की नजरें वीकेंड कलेक्शन पर टिकी हैं कि क्या फिल्म एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी। अब तक फिल्म का पूरी दुनिया में क्या प्रदर्शन रहा, चलिए बताते हैं…

भारत मे ‘रामायण’ का कलेक्शन डे 9

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 9वें दिन सभी भाषाओं को मिलाकर भारत में 47.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। इस दौरान देशभर में फिल्म के कुल 22,993 शोज हुए। भाषा के हिसाब से हिंदी में सबसे ज्यादा 36.25 करोड़ रुपये की कमाई हुई, जबकि मलयालम में 3.25 करोड़, कन्नड़ में 3 करोड़, तमिल में 2.75 करोड़ और तेलुगु में 2.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन दर्ज किया गया।

विदेश में रामायण ने कितने कमाए

इसके साथ ही भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 732.20 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 612.45 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। वहीं, विदेशी बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने 9वें दिन 25 करोड़ रुपये कमाए, जिससे ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 378.50 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1110.70 करोड़ रुपये हो चुका है।

लगातार आ रही फिल्म के कलेक्शन में गिरावट

हालांकि, 9वें दिन की कमाई में आठवें दिन के मुकाबले 10.6 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। आठवें दिन फिल्म ने 53.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जबकि नौवें दिन यह आंकड़ा घटकर 47.85 करोड़ रुपये रह गया। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में फिल्म की कमाई की रफ्तार कैसी रहती है। वीकेंड पर फिल्म के कलेक्शन से अच्छी उम्मीद लगाई जा रही है।

फिल्म लगातार चर्चाओं में बनी हुई है, कई सेलेब्स इस फिल्म पर अपने रिएक्श दे रहे हैं। कई बड़े एक्टर्स ने फिल्म में काफी कमियां भी बताईं हैं। दर्शकों को अभी तक फिल्म के शानदार वीएफएक्स और भव्यता पसंद आ रही है।