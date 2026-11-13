रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत के बाद अब कमाई के मामले में थोड़ी धीमी पड़ती नजर आ रही है। फिल्म के आठवें दिन के कलेक्शन में 24 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। रिलीज के आठवें दिन ‘रामायण’ ने करीब 53 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

हालांकि फिल्म 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है लेकिन बजट के मुताबिक ये कलेक्शन कम है। ऐसे में आइए जानते हैं कि फिल्म ने अब तक कुल कितनी कमाई की है और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कैसा रहा है।

भारत में फिल्म ‘रामायण’ का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ ने रिलीज के आठवें दिन भारत में बॉक्स ऑफिस पर कुल 53.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म को हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा दर्शक मिले, जिससे इसने 19,464 शोज के जरिए 43 करोड़ रुपये की कमाई की।

वहीं, कन्नड़ में 922 शोज से 3.25 करोड़ रुपये, मलयालम में 977 शोज से 2.80 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1,783 शोज से 2.30 करोड़ रुपये और तमिल में 896 शोज से 2.15 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन हुआ।

इन आंकड़ों के साथ फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 675.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि अब तक इसका कुल नेट कलेक्शन 564.60 करोड़ रुपये हो चुका है।

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विदेश में रामायण का कलेक्शन

विदेश में भी फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आठवें दिन ओवरसीज मार्केट में 25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया। इसके साथ ही विदेशों में फिल्म की कुल कमाई बढ़कर 358.50 करोड़ रुपये हो गई है। वहीं, भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर ‘रामायण’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 1033.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ये कलेक्शन 24 प्रतिशत की गिरावट के बाद सामने आया है।

कलेक्शन में 24 प्रतिशत की गिरावट

7वें दिन फिल्म ने 70 करोड़ का कलेक्शन किया था लेकिन सिर्फ एक दिन के अंदर ही ये कलेक्शन 53 करोड़ पर आ गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म के निर्माता नमित मल्होत्रा ने इंटरव्यू में बताया कि चाहे दर्शकों को पहला पार्ट पसंद नहीं आ रहा हो लेकिन फिल्म का दूसरा पार्ट सभी के होश उड़ाएगा।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता समेत कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।