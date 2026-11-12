Ramayana Box Office Collection: नमित मल्होत्रा की फिल्म रामायण बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने सिर्फ 7 दिनों में 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। फिल्म को देश और विदेश में काफी पसंद किया जा रहा है। भारत के मुकाबले विदेश में फिल्म की कमाई कम है लेकिन फिर भी अब तक के पूरे कलेक्शन में विदेश से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा मौजूद है।

रणबीर कपूर और साईं पल्लवी ने फिल्म में राम और सीता का किरदार निभाया है। फिल्म में उनके काम को दर्शकों की तरफ से मिले जुले रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। चलिए बताते हैं फिल्म रामायण का 7वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

भारत में फिल्म ‘रामायण’ का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, रामायण ने भारत में रिलीज के 7वें दिन कुल 24239 शोज के जरिए 70.65 करोड़ रुपये की नेट कमाई की थी। इस पूरे कलेक्शन में फिल्म के हिंदी वर्जन का काफी बड़ा योगदान रहा।

हिंदी भाषा में ‘रामायण’ का कलेक्शन – 58 करोड़ रुपये

कन्नड़ भाषा में ‘रामायण’ का कलेक्शन- 4.50 करोड़ रुपये

मलयालम भाषा में ‘रामायण’ का कलेक्शन- 2.75 करोड़ रुपये

तेलुगु भाषा में ‘रामायण’ का कलेक्शन- 2.75 करोड़ रुपये

तमिल भाषा में ‘रामायण’ का कलेक्शन- 2.65 करोड़ रुपये

इन सभी आंकड़ों को मिलाकर भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 611.05 करोड़ हुआ और नेट कलेक्शन 511 करोड़ रुपये रहा।

विदेश में ‘रामायण’ का कलेक्शन

विदेश में रामायण ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया। फिल्म ने सातवें दिन ओवरसीज मार्केट में 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। जिसके बाद सिर्फ विदेश की कुल कमाई 323.50 करोड़ रुपये हो गई है। भारत और विदेश की कुल कमाई मिलाकर अब तक रामायण का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये हो गया है।

यह भी पढ़ें- ऑस्कर्स में ‘रामायण’ की एंट्री, रणबीर-यश की फिल्म को मेकर्स ने एकेडमी अवॉर्ड्स 2027 में किया सबमिट

टिकटों की बिक्री में हुआ इजाफा

टिकटों की बिक्री के मामले में भी फिल्म ने नया आंकड़ा पार कर लिया है। सातवें दिन दुनियाभर में फिल्म के करीब 27,22,405 टिकट बिके। वहीं, रिलीज से लेकर अब तक कुल 1,97,16,782 टिकटों की बिक्री हो चुकी है।

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश, सनी देओल, रवि दुबे और लारा दत्ता समेत कई बड़े कलाकार नजर आ रहे हैं।