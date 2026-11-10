Ramayana Box Office Collection Day 5: साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘रामायण: पार्ट 1’ रिलीज से पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हुई थी और 10 नवंबर तक यानी 5 दिनों में फिल्म ने दुनियाभर में 663.90 करोड़ की कमाई कर ली है। भारत में भी फिल्म ने ‘धुरंधर 2’ का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तैयार है।

‘धुरंधर 2’ से आगे निकली ‘रामायण’

रणबीर कपूर स्टारर इस फिल्म ने पांचवें दिन अब तक का अपना सबसे बड़ा कलेक्शन दर्ज किया है। सोमवार को फिल्म ने भारत में 23,911 शो के जरिए 107.50 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। जिसके बाद भारत में इसका बॉक्स ऑफिस नेट कलेक्शन 350.33 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 418.60 करोड़ हो गया है। इसी के साथ ये फिल्म रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ को भी पछाड़ते हुए आगे निकल गई है।

‘रामायण’ के हिंदी वर्जन की कमाई सबसे ज्यादा

फिल्म सबसे ज्यादा अपने हिंदी वर्जन से कमा रही है। हिंदी में ‘रामायण’ ने 19,786 शो के जरिए 87.25 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। वहीं, कन्नड़ वर्जन से 7.50 करोड़ रुपये और तेलुगु वर्जन से 6 करोड़ रुपये की कमाई हुई। इसके अलावा तमिल वर्जन ने 4 करोड़ रुपये और मलयालम वर्जन ने 2.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

रामायण का डे-वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

दिन भारत नेट भारत ग्रॉस वर्ल्डवाइड

पहला दिन 5 नवंबर 64.85 77.50 128.75 करोड़

दूसरा दिन 6 नवंबर 48.05 57.30 103.30 करोड़

तीसरा दिन 7 नवंबर 69.80 83.45 151.95 करोड़

चौथा दिन 8 नवंबर 56.15 66.95 115.20 करोड़

पांचवां दिन 9 नवंबर 107 करोड़ 128 करोड़ 25 करोड़

कुल 5 दिन 350.33 करोड़ 418.60 करोड़ 663.90 करोड़

फिल्म के बारे में

‘रामायण’ भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक मानी जा रही है। फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है और इसका निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। इसे दो भागों में बनाया जा रहा है, पहला पार्ट रिलीज हो गया है और दूसरा पार्ट साल 2028 में सिनेमाघरों में दस्तक देगा। दोनों भागों का बजट 4000 करोड़ है, पहले पार्ट को लगभग 2000 करोड़ में बनाकर तैयार किया गया है।

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फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में हैं, वहीं साई पल्लवी माता सीता की भूमिका निभा रही हैं। यश फिल्म में रावण और सनी देओल हनुमान के किरदार में दिखाई देंगे। रवि दुबे लक्ष्मण और अरुण गोविल राजा दशरथ की भूमिका निभा रहे हैं।

इसके अलावा लारा दत्ता कैकेयी, इंदिरा कृष्णन कौशल्या और सोनल झा सुमित्रा के किरदार में नजर आएंगी। आदिनाथ कोठारे भरत और नितीश शर्मा शत्रुघ्न की भूमिका निभा रहे हैं। वहीं, सोनिया बलानी उर्मिला, काजल अग्रवाल मंदोदरी और रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा के किरदार में हैं।

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फिल्म में शीबा चड्ढा मंथरा, कुणाल कपूर इंद्र देव और विवेक ओबेरॉय विद्युतजिह्व की भूमिका निभा रहे हैं। फैसल मलिक कुंभकर्ण, शबाना कैकसी और सौरभ सचदेवा मारीच के किरदार में हैं। इसके अलावा हरीश उत्तमण विभीषण और सुहैल नैयर सुग्रीव की भूमिका निभा रहे हैं।