नमित मल्होत्रा निर्मित फिल्म ‘रामायण’ 5 नवंबर को दुनियाभर में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के तीसरे दिन पर फिल्म करीब 150 करोड़ रुपये का भारत में नेट कलेक्शन कर चुकी है। दर्शकों में फिल्म के लिए क्रेज देखा जा रहा है जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। फिल्म भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं लेकिन विदेश में फिल्म का तीसरे दिन क्या हाल है, चलिए बताते हैं…

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ का तीसरे दिन भी फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। फिल्म देशभर में 16,311 शोज में दिखाई गई और तीसरे दिन तक 42.57 करोड़ का नेट कलेक्शन कर चुकी है।

भारत में तीसरे दिन ‘रामायण’ का कलेक्शन

भाषा के आधार पर कलेक्शन की बात करें तो हिंदी में 13,964 शोज से 32.88 करोड़ रुपये, कन्नड़ में 693 शोज से 4.57 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1,160 शोज से 3.48 करोड़ रुपये और तमिल में 494 शोज से 1.64 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

इन आंकड़ों के साथ फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 185.03 करोड़ रुपये और नेट कलेक्शन 155.47 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फिल्म ने भारत में 150 करोड़ से ऊपर का नेट कलेक्शन कर लिया है।

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विदेश में फिल्म रामायण का कलेक्शन

विदेश में भी फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने दूसरे दिन तक 86.25 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था, तीसरे दिन के आंकड़ों को शामिल करने का बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया है।

ओवरसीज मार्केट में नॉर्थ अमेरिका फिल्म के लिए सबसे बड़ा कमाई का केंद्र बनकर उभरा है। वहीं, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के कई बाजारों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

300 करोड़ के करीब पहुंची ‘रामायण’

उम्मीद है कि फिल्म दीवाली के मौके पर मेकर्स के उम्मीदों के मुताबिक कलेक्शन करेगी। फिलहाल फिल्म 300 करोड़ के बेहद करीब पहुंच चुकी है। फिल्म से जुड़े ढेरों क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। दर्शक रावण और जटायु के फाइट सीन पर अपने रिएक्शन दे रहे हैं। फिल्म रामायण का ये पार्ट 2000 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है।