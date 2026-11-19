‘रामायण’ को सिनेमाघरों में रिलीज हुए दो हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती नजर आ रही है। 14वें दिन कमाई में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या फिल्म अपनी लागत निकालकर बॉक्स ऑफिस पर सफल हो पाएगी, या आने वाले दिनों में इसकी मुश्किलें और बढ़ेंगी?

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ ने 14वें दिन बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं में कुल 23.20 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। फिल्म ने इस दिन देशभर में 22,289 शोज के जरिए कमाई की।

भाषा के मुताबिक, 14वें दिन का कलेक्शन-

हिंदी: 16.50 करोड़ (17,661 शोज)

मलयालम: 2.15 करोड़ (1,051 शोज)

कन्नड़: 1.65 करोड़ (897 शोज)

तमिल: 1.60 करोड़ (1,166 शोज)

तेलुगु: 1.30 करोड़ (1,514 शोज)

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विदेश में ‘रामायण’ का कलेक्शन

इसके साथ ही फिल्म का भारत में कुल ग्रॉस कलेक्शन 1,009.05 करोड़ रुपये और कुल नेट कलेक्शन 844.40 करोड़ रुपये हो गया है। ये कमाई 13वें दिन के मुकाबले 18 प्रतिशत गिरावट के बाद दर्ज हुई है।

विदेश में कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ‘रामायण’ ने 14वें दिन 8.00 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया, जिससे अब तक इसका कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 510.00 करोड़ रुपये हो गया है।

फिल्म ‘रामायण’ के लिए सबसे बड़ी मुश्किल

फिल्म ने पहले हफ्ते काफी अच्छा प्रदर्शन किया था लेकिन दूसरे हफ्ते में फिल्म का हाल बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं दिख रहा है। 14वें दिन फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,519.05 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस गिरावट और कलेक्शन को देखते हुए ये सवाल उठ रहा है कि क्या फिल्म अपना बजट पूरा करने के बाद अच्छा मुनाफा कमा पाएगी या नहीं?

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फिल्म का बजट करीब 2000 करोड़ रुपये बताया गया था। जिसे पूरा करने के लिए अभी भी फिल्म को करीब 500 करोड़ रुपये कमाने है। मुनाफे की गिनती उसके बाद शुरू होगी।