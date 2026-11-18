रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ की कमाई में लगातार गिरावट देखने मिल रही है। फिल्म को रिलीज हुए 13 दिन हो चुके हैं। तेरहवें दिन रामायण के कलेक्शन में 11.4 % की गिरावट देखी गई। जिसके बाद फिल्म ने भारत में सिर्फ करीब 28 करोड़ का कलेक्शन किया।

इस फिल्म का बजट 2000 करोड़ रुपये बताया गया है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ये फिल्म कई शानदार रिकॉर्ड तोड़ चुकी है लेकिन कलेक्शन के मामले में फिल्म की रफ्तार धीमी पड़ती दिखाई दे रही है। चलिए बताते हैं रामायण का 13वें दिन का कलेक्शन…

‘रामायण’ का भारत में कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ ने बॉक्स ऑफिस पर भारत में 13वें दिन कुल 28.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। इस दौरान फिल्म के देशभर में 22,551 शोज हुए। अलग-अलग भाषाओं में फिल्म की कमाई की बात करें तो हिंदी में सबसे ज्यादा कलेक्शन दर्ज किया गया। वहीं मलयालम, कन्नड़, तमिल और तेलुगु में भी फिल्म ने कमाई की।

13वें दिन भाषा के हिसाब से ‘रामायण’ की कमाई

हिंदी – 20.75 करोड़

मलयालम – 2.35 करोड़

कन्नड़ – 2.00 करोड़

तमिल – 1.75 करोड़

तेलुगु – 1.50 करोड़

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विदेश में ‘रामायण’ की कमाई

13 दिनों के बाद फिल्म का कुल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 981.10 करोड़ रुपये हो गया है। वहीं फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 820.95 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। विदेश में कलेक्शन की बात करें तो, 13वें दिन फिल्म ने ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल ओवरसीज ग्रॉस कमाई बढ़कर 502 करोड़ रुपये हो गई है।

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लगातार गिरावट देखने मिली

भारत और विदेशों की कमाई को मिलाकर ‘रामायण’ का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 1483.10 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। फिल्म के कलेक्शन में 12वें दिन की तुलना में 13वें दिन 11.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ ये कमाई की। ये गिरावट लगातार देखी जा रही है। दूसरे मंगलवार को फिल्म से अच्छी उम्मीदें थीं।