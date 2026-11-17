Ramayana Box Office Collection Day 12: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ का डंका दुनियाभर में बज रहा है। फिल्म 11 दिनों में ‘धुरंधर 2’ और ‘दंगल’ का कलेक्शन पार करने के बाद अब वर्ल्डवाइड 1400 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं भारत की बात करें तो ‘रामायण’ ने 792 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। जल्द ही ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ के पार पहुंचने वाली है।

फिल्म ने दूसरे सोमवार को भारत में 22,395 शो से 32 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही देश में फिल्म की कुल कमाई 947.25 करोड़ रुपये (ग्रॉस) और 792.60 करोड़ रुपये (नेट) हो गई है।

12वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक, ‘रामायण’ ने 12वें दिन भारत में 32 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया और विदेशों में इस दिन 10 करोड़ रुपये की कमाई की। इसके साथ ही फिल्म का कुल ओवरसीज ग्रॉस कलेक्शन 490 करोड़ रुपये हो गया है। इस तरह फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 1,437.25 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

12वें दिन फिल्म के हिंदी वर्जन ने 17,768 शो से 23.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। इसके बाद कन्नड़ में 2 करोड़ रुपये, तमिल में 1.90 करोड़ रुपये, तेलुगु में 1.50 करोड़ रुपये और मलयालम में 2.85 करोड़ रुपये की कमाई हुई।

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पहले दिन से ही बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत

‘रामायण’ की 12 दिनों की कमाई पर नजर डालें तो फिल्म ने पहले हफ्ते में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 564.60 करोड़ रुपये (नेट) का कलेक्शन किया था। वहीं, दूसरे हफ्ते के शुरुआती चार दिनों में फिल्म ने 228 करोड़ रुपये और जोड़ लिए। फिल्म ने पहले दिन 64.85 करोड़ रुपये से ओपनिंग की थी, जबकि पांचवें दिन यानी सोमवार को इसकी कमाई में जबरदस्त उछाल आया और इसने 107.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। दूसरे शनिवार को फिल्म ने 72.90 करोड़ और रविवार को 75 करोड़ रुपये कमाए। हालांकि, दूसरे सोमवार को इसकी कमाई में 57.3 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई और कलेक्शन 32 करोड़ रुपये रहा। इस तरह 12 दिनों में फिल्म का कुल नेट कलेक्शन 792.60 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 947.25 करोड़ रुपये हो गया है।