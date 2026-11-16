Ramayana Box Office Collection Day 11: रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर फिल्म ‘रामायण’ ने बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बना दिया है। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और पहले ही दिन से ये फिल्म लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 11 दिनों में 760 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट कलेक्शन कर लिया है। वहीं, दुनियाभर में फिल्म की कमाई 1,384.50 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।

भारत में फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

‘रामायण’ ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रखी है। फिल्म ने 11 दिनों में भारत में 760.60 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। वहीं, भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 909.00 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

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फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़े बजट, भव्य सेट और शानदार विजुअल इफेक्ट्स से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी अलग पहचान बना ली है।

दुनियाभर में 1,384.50 करोड़ का कारोबार

‘रामायण’ का जलवा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। फिल्म ने दुनियाभर में भी शानदार प्रदर्शन किया है। 11 दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,384.50 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इस कमाई के साथ फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। फिल्म की रफ्तार को देखते हुए अब दर्शकों की नजरें इसके अगले कलेक्शन अपडेट पर टिकी हुई हैं।

‘दंगल’ का तोड़ा रिकॉर्ड

आमिर खान की फिल्म ‘दंगल’ बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म रही है। मगर ‘रामायण’ ने अब तक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में उसे पछाड़ दिया है। ‘दंगल’ ने रिलीज के पहले 11 दिनों में भारत में करीब 284.69 करोड़ रुपये नेट और वर्ल्डवाइड 412.07 करेड़ रुपये कमाए थे। फिल्म का लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन 387.38 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 2,070.30 करोड़ रुपये रहा था।

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‘धुरंधर 2’ से निकली आगे

बात अगर रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ की करें तो इसने रिलीज के 11वें दिन तक भारत में 846.87 करोड़ रुपये नेट और दुनियाभर में 1,354.92 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए थे। फिल्म का लाइफटाइम इंडिया नेट कलेक्शन 1,149.30 करोड़ रुपये और वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,813.39 करोड़ रुपये थ।

‘रामायण’ के बारे में

फिल्म का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है और इसमें रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं। फिल्म में सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के किरदार में हैं। फिल्म को दो भागों में बनाया गया है। इसके निर्माता नमित मल्होत्रा और यश हैं। नमित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियोज और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया है।