रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायण’ ने 10वें दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी वापसी कर ली है। 9वें दिन के मुकाबले फिल्म की कमाई में अचानक 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। फिल्म ने दूसरे शनिवार को सीधा 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। जिसके बाद ‘रामायण’ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1200 करोड़ से ज्यादा का हो गया है।

10 दिन में फिल्म ने ये कलेक्शन बनाया, जिसके बाद दर्शकों और मेकर्स की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि जल्द ही फिल्म अपने बजट को कमाकर मुनाफे की तरफ चलेगी। चलिए बताते हैं आपको कि रामायण का 10वें दिन भारत और विदेश में कलेक्शन क्या रहा…

भारत में 10वें दिन फिल्म का कलेक्शन

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ‘रामायण’ ने बॉक्स ऑफिस पर दसवें दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 72.90 करोड़ की नेट कमाई की। हालांकि, ये कमाई 9वें दिन के मुकाबले 51 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ हुई है। इस दिन फिल्म के कुल 23,451 शोज हुए।

भाषा के मुताबिक कलेक्शन की बात करें तो हिंदी में फिल्म ने 53.75 करोड़, कन्नड़ में 5.40 करोड़, मलयालम में 4.75 करोड, तमिल में 4.75 करोड़, और तेलुगु में 4.25 करोड़ का कारोबार किया। इन आंकड़ों के साथ भारत में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 819.50 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि नेट कमाई का आंकड़ा 685.60 करोड़ हो चुका है।

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विदेश में ‘रामायण’ का कलेक्शन

विदेशी बाजारों में भी ‘रामायण’ का जलवा बरकरार है। फिल्म ने दसवें दिन ओवरसीज मार्केट से 30 करोड़ की कमाई की। इसके साथ ही विदेशों में फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 408.50 करोड़ हो गया है। भारतीय और विदेशी बाजारों की कमाई को मिलाकर फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन अब 1228 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

वीकेंड पर हो सकती है अच्छा कलेक्शन

अब सभी की नजरें फिल्म की आने वाले दिनों की कमाई पर टिकी हैं। खासकर रविवार पर इसके कलेक्शन में और बढ़ोतरी होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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‘रामायण’ लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और फिल्म को लेकर बॉलीवुड के कई सितारे भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं। जहां कुछ बड़े कलाकारों ने फिल्म की खामियों की ओर इशारा किया है, वहीं दर्शकों को इसका शानदार वीएफएक्स और भव्य पेशकश काफी पसंद आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने वाले दिनों में कैसा प्रदर्शन करती है।