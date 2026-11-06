Ramayana Box Office Collection Worldwide Day 1: नितेश तिवारी की फिल्म रामायण के ओपनिंग डे कलेक्शन को लेकर जितने भी पूर्वानुमान लगाए गए थे, वो सब फेल हो गए हैं। फिल्म ने पहले दिन दुनियाभर में 127 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया। रणबीर कपूर की रामायण से उम्मीद थी कि फिल्म रणवीर सिंह की धुरंधर 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है लेकिन फिल्म ये करने में नाकामयाब हुई।

ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, रणबीर कपूर स्टारर फिल्म रामायण ने वर्ल्डवाइड 127.50 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। फिल्म ने पहले दिन भारत में कुल 64.85 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जबकि 25200 शोज़ में इसका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला।

भाषा के मुताबिक फिल्म का कलेक्शन

हिंदी: 47.50 करोड़ रुपये (20,678 शोज)

कन्नड़: 7.25 करोड़ रुपये (1,197 शोज़)

तेलुगु: 6.00 करोड़ रुपये (1,776 शोज)

तमिल: 2.60 करोड़ रुपये (992 शोज)

मलयालम: 1.50 करोड़ रुपये (557 शोज)

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इस तरह ‘रामायण’ ने पहले ही दिन भारत में 77.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और 64.85 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म की शुरुआत बॉक्स ऑफिस पर बेहद शानदार रही है।

ओवरसीज कलेक्शन में फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। रामायण ने विदेश में 50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

इन बड़ी फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

फिल्म ‘रामायण’ ने भले ही ‘धुरंधर 2’ के पहले दिन के कलेक्शन का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा हो लेकिन ‘दृश्यम 3’, ‘एनिमल’, ‘पठान’, ‘दृश्यम 2’ और ‘धुरंधर’ के कलेक्शन को पछाड़ दिया है। रामायण ने पहले दिन के रिकॉर्ड्स के साथ-साथ प्री-दीवाली रिलीज के मामले में भी इन फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

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फिल्म की एडवांस बुकिंग हुई थी कमाल

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग दशहरे के मौके पर 20 अक्टूबर को शुरू हुई थी। रिलीज से करीब 15 दिन पहले शुरू हुई टिकटों की बिक्री में लगातार तेजी देखने को मिली। रिलीज से पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 50.08 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस दौरान करीब 12 लाख टिकट बिके थे। हालांकि, ब्लॉक बुकिंग के आंकड़े हटाने के बाद यह कमाई 42.96 करोड़ रुपये रह गई थी। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो चुकी है।