Ramayana Box Office Collection Day 1 Early Report: नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी फिल्म ‘रामायण’ सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और फिल्म को हर तरफ अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सेलेब्स से लेकर सोशल मीडिया यूजर्स फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। साथ ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी अच्छा प्रदर्शन किया।

ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक गुरुवार, 5 नवंबर को शाम 6 बजे तक फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सभी भाषाओं और फॉर्मेट को मिलाकर 54.83 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं, फिल्म की नेट कमाई 46.47 करोड़ रुपये पहुंच गई है।

‘रामायण’ ने ओपनिंग डे पर अब तक कितनी कमाई की?

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की 46.47 करोड़ रुपये की नेट कमाई में सबसे बड़ा योगदान इसके हिंदी वर्जन का है। Sacnilk के मुताबिक, हिंदी वर्जन ने 15,651 शोज के जरिए अब तक 33.89 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। वहीं, कन्नड़ सुपरस्टार यश की मौजूदगी का फायदा फिल्म के डब कन्नड़ वर्जन को भी मिला है। इसने 936 शोज से 5.37 करोड़ रुपये कमाए हैं।

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तेलुगु वर्जन के शोज की संख्या कन्नड़ से ज्यादा रही। इसके बावजूद 1,352 शोज के साथ इसने 4.41 करोड़ रुपये का कारोबार किया। तमिल वर्जन ने 740 शोज से 1.82 करोड़ रुपये कमाए, जबकि मलयालम वर्जन का कलेक्शन सबसे कम रहा। इसने 420 शोज से 98 लाख रुपये की कमाई की है।

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महंगे टिकटों के बावजूद प्रीमियम फॉर्मेट को मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स

फिल्म को IMAX 3D, Dolby और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट में भी रिलीज किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कुल स्क्रीन्स में इन फॉर्मेट की हिस्सेदारी महज 1 फीसदी है, लेकिन अब तक की कुल कमाई में इनका योगदान करीब 12 फीसदी रहा है। इससे पता चलता है कि दर्शक बड़े पर्दे पर फिल्म का अनुभव लेने के लिए महंगे टिकट खरीदने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं।

एडवांस बुकिंग में ‘जवान’ को छोड़ा पीछे

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग दशहरे के मौके पर 20 अक्टूबर को शुरू हुई थी। रिलीज से करीब 15 दिन पहले शुरू हुई टिकटों की बिक्री में लगातार तेजी देखने को मिली। रिलीज से पहले फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए 50.08 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया था। इस दौरान करीब 12 लाख टिकट बिके थे। हालांकि, ब्लॉक बुकिंग के आंकड़े हटाने के बाद यह कमाई 42.96 करोड़ रुपये रह गई।

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इसके साथ ही फिल्म ने शाहरुख खान की 2023 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘जवान’ का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अब तक की दूसरी सबसे बड़ी एडवांस बुकिंग करने वाली फिल्म बन गई। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आदित्य धर की ‘धुरंधर 2: द रिवेंज’ है। रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म ने एडवांस बुकिंग से ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद 52.35 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके लिए करीब 14.08 लाख टिकटों की बिक्री हुई थी।

कितनी हो सकती है ‘रामायण’ की ओपनिंग डे कमाई?

गौरतलब है कि ये आंकड़े गुरुवार को दिन के पहले हिस्से तक के हैं। शाम और रात के शोज की कमाई अभी इन आंकड़ों में शामिल नहीं हुई है। चूंकि गुरुवार को छुट्टी नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि शाम और रात के शोज में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है।

वहीं, शाम और रात के शोज के टिकटों की कीमतें भी दिन के मुकाबले ज्यादा हैं। मुंबई के लोअर परेल स्थित PVR ICON: Phoenix Palladium में IMAX 3D के कुछ टिकटों की कीमत 3,000 रुपये से भी अधिक है। ऐसे में रात के शोज के आंकड़े सामने आने के बाद फिल्म की पहले दिन की कमाई में और इजाफा देखने को मिल सकता है।