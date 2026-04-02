गुरुवार को नितेश तिवारी द्वारा निर्देशित ‘रामायणम्’ फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हुआ। फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म को पहला लुक जारी करने के लिए हनुमान जयंती को चुना। ‘रामायणम्’ को भारतीय सिने इतिहास की सबसे ज्यादा बजट वाली फिल्म बताया जा रहा है। फिल्म में रणबीर कपूर (भगवान राम), साई पल्लवी (माता सीता), यश (रावण), सनी देओल (श्री हनुमान) की भूमिका में हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ‘रामायणम्’ का बजट करीब चार हजार करोड़ रुपये है। फिल्म का निर्माण नमित मल्होत्रा ने किया है। मल्होत्रा प्राइम फोकस स्टूडियो के संस्थापक हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म में भगवान राम का किरदार निभाने वाले रणबीर कपूर इस फिल्म के सबसे ज्यादा फीस ली है। ‘रामायणम्’ दो भाग में रिलीज होगी। रणवीर कपूर को हर पार्ट के लिए करीब 75 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यानी दोनों पार्ट मिलाकर उनकी कुल फीस लगभग 150 करोड़ रुपये होगी।

‘रामायणम्’ में साई पल्लवी और यश को मिली कितनी फीस

रणबीर के अपोजिट नजर आने वालीं और माता सीता का किरदार निभाने वालीं साई पल्लवी को हर पार्ट के लिए करीब 6 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इस हिसाब से उनकी कुल फीस 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है।

सुपरस्टार यश जो फिल्म में रावण का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म के एक-एक पार्ट के लिए 50 करोड़ फीस ली है। जिसके बाद उनकी कुल फीस 100 करोड़ हो जाती है। बता दें कि यश फिल्म के प्रोड्यूसरों में भी शामिल हैं।

फिल्म में हनुमान का किरदार निभाने वाले सनी देओल को लेकर बताया गया है कि उन्होंने इस किरदार के लिए 20 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं। यानी दोनों पार्ट के लिए उनकी फीस 40 करोड़ रुपये है।

यह भी पढ़ें: भोजपुरी गायक खेसारी लाल के शो में हंगामा, चले लात-घूंसे और हुआ लाठीचार्ज

टीवी एक्टर रवि दुबे इस फिल्म में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। उनकी फीस 2 से 4 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है, हालांकि यह साफ नहीं है कि यह रकम एक पार्ट की है या दोनों की।

यह भी पढ़ें: ‘कोई इस स्क्रिप्ट को खरीदने को तैयार नहीं था’: राकेश ओमप्रकाश मेहरा ने बताया आमिर खान ने कैसे बचाई ‘रंग दे बसंती’

रामायणम् की रिलीज डेट

‘रामायणम्’ फिल्म का पहला पार्ट इस साल दीवाली पर मौके पर रिलीज होगा और दूसरा पार्ट अगले दीपावली पर रिलीज होगा।