नमित मल्होत्रा की फिल्म ‘रामायण’ इस समय सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चाओं में हैं। फिल्म ने भारत में तो कई रिकॉर्ड तोड़े ही हैं लेकिन इसके साथ ही फिल्म का दबदबा विदेश में भी देखने मिल रहा है। जब से फिल्म रिलीज हुई है तभी से यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड के बॉक्स ऑफिस पर पहले नंबर पर चल रही है। ऐसा करनी वाली ये पहली भारतीय हिंदी फिल्म है।

इस रिकॉर्ड को बनाने के साथ-साथ ‘रामायण’ ने ऑस्कर विजेता फिल्म ‘गॉडजिला माइनस वन’ के सीक्वल ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ को पीछे कर दिया है। ये एक जापानी काइजू फिल्म है जो दुनियाभर में अलग अलग तारीखों पर रिलीज हुई है।

जापान में फिल्म ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ 3 नवंबर 2026 को रिलीज हुई थी और यूरोप के अलग-अलग देशों में भी ये फिल्म अलग तारीखों पर रिलीज हुई थी। उसमें से यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में ये फिल्म 6 नवंबर को रिलीज हुई थी।

लगातार युरोपियन बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ दुनियाभर में 5 नवंबर को रिलीज हुई और तभी से ये फिल्म यूके और आयरलैंड में टॉप पर अपनी जगह बनाए हुए है। एस एस राजामौली की ‘आर आर आर’, शाहरुख खान की ‘जवान’ और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर 2’ भी ये रिकॉर्ड नहीं बना पाई थी।

रामायण फिल्म ने वहां के बॉक्स ऑफिस पर 2.1 मिलियन यूरो कमाए हैं जो भारतीय रुपयों में 22 करोड़ 18 लाख रुपये बनते हैं। फिल्म लगातार पहले नंबर पर कायम है और ‘गॉडजिला माइनस जीरो’ तीसरे नंबर पर चली गई है।

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‘रामायण’ की 7 दिनों में 900 करोड़ से ज्यादा की कमाई

‘रामायण’ को रिलीज हुए 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिनों में फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 900 करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच गया है। इसमें विदेश के कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। विदेश से फिल्म अब तक 323 करोड़ रुपये के करीब कमाई कर चुकी है। फिल्म को भारत के बाहर भी काफी पसंद किया जा रहा है।

फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर और साईं पल्लवी के साथ यश की काफी तारीफ हो रही है। फिल्म में उन्होंने रावण के किरदार को निभाया है जो दर्शकों को काफी आकर्षित कर रहा है। फिल्म के कई शानदार क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जिनमें रावण औऱ जटायु के फाइटिंग सीन्स शामिल हैं। फिल्म के बारे में और पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…