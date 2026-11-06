फिल्म ‘रामायण’ को विदेशों में भी दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिनेमाघरों में फिल्म देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और थिएटर हाउसफुल नजर आ रहे हैं। स्टॉकहोम में मौजूद एक्टर अनुपम खेर ने वहां के थिएटर्स की कुछ तस्वीरों को शेयर किया। जिनमें सिनेमाघर खचाखच भरे दिखाई दिए। सिनेमाघरों में दर्शकों ने फिल्म देखने के बाद जय श्री राम के जयकारे भी लगाए।

फिल्म में जटायु को अपनी आवाज देने वाले एक्टर अनुपम खेर ने फिल्म को देखने के बाद अपनी खुशी को भी जाहिर किया है। अनुपम खेर की इन तस्वीरों ने फिल्म को लेकर दर्शकों की एक्साइटमेंट को दिखाया है। रामायण 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी गई थी। फैंस के लंबे इंतजार का अंत हुआ और लोगों की फिल्म पर प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

अनुपम खेर ने दिखाई विदेश के सिनेमाघरों की तस्वीरें

एक्टर ने फिल्म देखने के बाद अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक वीडियो में बताया कि उन्होंने इस तरह का क्रेज किसी फिल्म के लिए नहीं देखा है। उनके मुताबिक, इस फिल्म पर सीधा श्री राम का हाथ है। अपने वीडियो के साथ उन्होंने वहां के थिएटर्स की कुछ तस्वीरों को भी दिखाया जिनमें दर्शकों की भीड़ साफ दिखाई दी।

फैंस ने लगाए जय श्री राम के जयकारे

इन सभी तस्वीरों को दिखाते हुए एक्टर ने लिखा, ‘अभी-अभी स्टॉकहोम के एक खचाखच भरे हॉल में करीब पांच सौ लोगों के साथ रामायण देखकर लौटा हूं। मन प्रफुल्लित है। खुश हूं। और गर्व से भरा हुआ हूं कि हमारे भारत में ऐसी अद्भुत फिल्म बनी है। इस बात का भी सौभाग्य और गर्व है कि जटायु की भूमिका में और इस फिल्म के शुरू के नैरेशन के जरिए मैं इस फिल्म का एक हिस्सा हूं।

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उन्होंने आगे लिखा, ‘मेरे लिए यह भारतीय सिनेमा के इतिहास की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। और दृश्यात्मक रूप से इतनी शानदार फिल्म मैंने आज तक नहीं देखी। सच में नहीं देखी। फिल्म खत्म हुई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग ‘जय श्री राम’ के जयकारे लगा रहे थे। स्टॉकहोम में बैठकर उस उत्साह और उस भाव को महसूस करना अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव था।’

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फिल्म देखने के बाद दी सभी कलाकारों को बधाई

अनुपम खेर बताते हैं, ‘इस साढ़े सात मिनट के वीडियो में उसी अनुभव को आपसे बांट रहा हूं। इसे मेरा रिव्यू कहने की जगह दिल से निकली प्रशंसा कहिए, जो महसूस किया, वही कहा है। बाकी आप सुन लीजिए। इस फिल्म से जुड़े हर कलाकार, हर तकनीशियन और पूरी टीम को हृदय से बधाई!। आपने गर्व करने का एक अद्भुत अवसर दिया है।’

विदेश में फिल्म को काफी अच्छा प्यार मिला है। ओवरसीज कलेक्शन में फिल्म ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। रामायण ने विदेश में 50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया, जिसके बाद फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 127.50 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।