Ramayana Advance Booking: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण पार्ट वन’ की एडवांस बुकिंग को पांच दिन हो चुके हैं। अब फिल्म के टिकट तेजी से बिक रहे हैं। रिलीज में अभी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन देशभर के कई सिनेमाघरों में शो हाउसफुल होने लगे हैं। खास बात यह है कि फिल्म को IMAX में देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह है। टिकट महंगे होने के बावजूद इस फॉर्मेट में अच्छी बुकिंग हो रही है।

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग से अब तक कितनी कमाई?

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग से अब तक करीब 8.72 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है। फिल्म के लगभग 2 लाख टिकट बिक गए हैं। शुरुआत में ज्यादातर टिकट हिंदी वर्जन के बिक रहे थे, लेकिन पिछले दो दिनों में कन्नड़ और तेलुगु वर्जन के शो भी खुलने लगे हैं।

फिलहाल फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी करीब 87 फीसदी है। वहीं, कन्नड़ वर्जन के शो करीब 100 स्क्रीन पर चल रहे हैं। इस वर्जन की कमाई 1 करोड़ रुपये के करीब पहुंच रही है। कुछ सिनेमाघरों में सुबह के शो की 72 फीसदी सीटें बुक हो चुकी हैं।

वहीं, तेलुगु वर्जन के शो अभी सिर्फ 10 से 15 स्क्रीन पर खुले हैं। इनकी एडवांस बुकिंग से अब तक 1 लाख रुपये से कुछ ज्यादा की कमाई हुई है। फिल्म की रिलीज जैसे-जैसे करीब आएगी, दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं में भी शो खुलने की उम्मीद है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के मेकर्स सिनेमाघर मालिकों के साथ कमाई के बंटवारे को लेकर बातचीत कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इसी वजह से फिल्म की एडवांस बुकिंग बड़े स्तर पर शुरू होने में देरी हुई है।

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Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदी और तेलुगु वर्जन के दो-दो शो हाउसफुल हो चुके हैं। हालांकि, सिनेमाघरों में बुकिंग पर नजर रखने वाले लोगों का कहना है कि ब्लॉक की गई सीटों को भी जोड़ लें, तो हाउसफुल शो की संख्या एक दर्जन से ज्यादा हो सकती है।

IMAX में सामान्य शो से पांच गुना तेजी से बिक रहे टिकट

‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग में IMAX और 4DX जैसे प्रीमियम फॉर्मेट का बड़ा योगदान है। भारत में फिल्म के कुल शो में IMAX की हिस्सेदारी सिर्फ 3.8 फीसदी है, लेकिन एडवांस बुकिंग से हुई कमाई में इसका हिस्सा करीब 25 फीसदी है।

आंकड़ों के मुताबिक, सामान्य स्क्रीन पर 4,100 से ज्यादा शो में करीब 1.5 लाख टिकट बिक चुके हैं। इस हिसाब से हर शो के औसतन 35 टिकट बिके हैं।

दूसरी ओर, IMAX के करीब 140 शो में 23 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। यानी हर शो के औसतन 170 टिकट बिके हैं। इस तरह IMAX में सामान्य शो के मुकाबले करीब पांच गुना तेजी से टिकट बिक रहे हैं।

खास बात यह है कि IMAX में एक टिकट की औसत कीमत करीब 1,095 रुपये है, जबकि सामान्य शो में टिकट का औसत दाम लगभग 380 रुपये है। इसके बावजूद दर्शक IMAX में फिल्म देखने के लिए टिकट बुक कर रहे हैं।

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इसके अलावा 4DX, ICE और Dolby Cinema जैसे दूसरे प्रीमियम फॉर्मेट में भी अलग-अलग भाषाओं को मिलाकर 12 हजार से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं।

फिल्म की रिलीज में अभी 10 दिन बाकी हैं। ऐसे में एडवांस बुकिंग के आंकड़े बता रहे हैं कि ‘रामायण’ को लेकर दर्शकों के बीच अभी से काफी उत्साह है।