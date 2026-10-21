करीब ढाई साल से फिल्म रामायण पर काम चल रहा है, जो अब अपने अंतिम चरण पर आ चुका है। बार-बार फिल्म की रिलीज डेट बदलने के बाद अब फाइनली फिल्म ‘रामायण’ 15 दिन बाद रिलीज होने वाली है। 20 अक्टूबर से ‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। फिल्म ने पहले दिन एडवांस बुकिंग के जरिए करीब 5 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है।

फिल्म के लिए सबसे महंगी टिकटें अभी तक मुंबई में देखी गई हैं, जहां उनकी कीमतें करीब 2 हजार से ऊपर की बताई जा रही है। चलिए बताते हैं, कितनी हैं टिकटों की कीमत और पहले दिन का एडवांस कलेक्शन

‘रामायण’ को लेकर दर्शकों का क्रेज साफ दिखने लगा है। फिल्म के रिलीज में 15 दिन बाकी हैं, लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग से अब तक भारत में 4.96 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई हो चुकी है। ब्लॉक सीटों को हटाकर यह आंकड़ा 3.13 करोड़ रुपये है। ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, एक दिन में पूरे भारत में फिल्म के 86187 एडवांस टिकट बिक चुके हैं।

‘रामायण’ का पहले दिन का एडवांस बुकिंग कलेक्शन

21 अक्टूबर सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 6 बजे के बाद ही 20.06 लाख रुपये की बुकिंग हुई। फिलहाल हिंदी वर्जन को सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जबकि कन्नड़ और तेलुगु वर्जन में भी टिकटों की बिक्री धीरे-धीरे बढ़ रही है।

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फिल्म की सबसे ज्यादा टिकटें एनसीआर में बिकीं, यहां पर फिल्म की करीब 19001 टिकटों की बिक्री के बाद 1.45 करोड़ रुपये की कमाई हुई। मुंबई में भी फिल्म के लिए एक्साइटमेंट देखने मिली। 14969 टिकटों की बिक्री के बाद फिल्म ने पहले दिन यहां से 1.02 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।

‘रामायण’ की टिकटों के कीमत

एडवांस बुकिंग के साथ-साथ फिल्म ‘रामायण’ की टिकटों की कीमत के बारे में भी चर्चा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुंबई के पैलेडियम में फिल्म की सबसे महंगी टिकट 2350 रुपये तक की है। इस कीमत पर फिल्म देखना दर्शकों की जेब पर भारी पड़ सकता है।

हालांकि, मुंबई के दूसरे सिनेमाघरों में भी टिकटों के दाम कम नहीं हैं। यहां थिएटर और सीट की कैटेगरी के हिसाब से टिकट की कीमत 1700 से 1900 रुपये के बीच बताई जा रही है।

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वहीं, दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो, यहां लग्जरी और गोल्ड टिकटों की कीमत 1820 रुपये तक देखी जा रही है। हालांकि 4डी, 3डी वर्जन की कीमतें 500 से 1000 के बीच देखी गई।