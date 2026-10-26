Ramayana Advance Booking: नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण’ का क्रेज इस समय दुनियाभर में है। दशहरे के मौके पर इस फिल्म की एडवांस बुकिंग की शुरुआत हुई थी। रणबीर कपूर और साई पल्लवी स्टारर इस फिल्म ने अभी से वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसमें 12 करोड़ रुपये भारतीय बॉक्स ऑफिस से आए हैं।

रिलीज से 10 दिन पहले ही छाई रामायण

‘रामायण’ की रिलीज को महज 10 दिन बचे हैं और इसने सिनेमाघरों में लगने से पहले ही रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। छह दिन पहले पिक्चर की एडवांस बुकिंग खुली थी। तब से अभी तक फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 11.81 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ब्लॉक बुकिंग को हटाया जाए तो भी इसका कलेक्शन 9.59 करोड़ रुपये है।

सैकनिल्क के अनुसार, पिक्चर ने 4658 स्क्रीन्स पर 2.15 लाख टिकट बेच ली है। इनमें से कुछ ही शोज पूरी तरह से सोल्ड आउट हैं। ‘रामायण’ का हिंदी वर्जन बुकिंग के मामले में सबसे आगे हैं। 86 प्रतिशत बुकिंग के साथ इसने 4296 शोज से 10.16 करोड़ रुपये बटोरे हैं। इसके बाद कन्नड़ वर्जन की बारी आती है। 11 प्रतिशत बुकिंग के साथ 335 शोज से इसने 1.27 करोड़ रुपये कमाए हैं।

कन्नड़ वर्जन बाकी साउथ भाषाओं के मुकाबले आगे है। इसे रॉकिंग स्टार यश का जादू माना जा सकता है। कन्नड़ के बाद तेलुगु वर्जन की बारी आती है। 3 प्रतिशत की बुकिंग के साथ 54 शोज से इसने 37.85 लाख रुपये कमाए हैं। ‘रामायण’ को 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होना है। ऐसे में अभी आंकड़ों में और बदलाव आने वाले हैं। फिलहाल बड़े थिएटरों में इसकी एडवांस बुकिंग खुलनी भी बाकी है।

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IMAX में चल रही तगड़ी बुकिंग

‘रामायण’ की कमाई में IMAX 3D जैसे प्रीमियम फॉर्मेट अभी से ही बड़ा योगदान दे रहे हैं। IMAX में इसकी अभी तक की एडवांस बुकिंग 23 प्रतिशत है। 3980 शोज के 1.6 लाख टिकट बेचे जा चुके हैं। इनसे फिल्म ने 2.74 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। IMAX 3D के साथ-साथ 4DX 3D, DOLBY CINE, 3D SCREEN, EPIQ 3D, ICE 3D, और HDR BY BAR फॉर्मेट में भी फिल्म के खूब टिकट बिक रहे हैं।

रणबीर कपूर की इस फिल्म की ज्यादातर बुकिंग महाराष्ट्र में हो रही है। मुंबई में इसे देखने की बेसब्री ज्यादा है। शाम और रात के शोज की टिकट की कीमतें भी 3000 रुपये तक जा चुकी हैं। इसके अलावा दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी इसकी तगड़ी बुकिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में अभी से फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया है।

‘रामायण’ को लेकर चल रहे बज को देखते हुए माना जा रहा है कि ये ओपनिंग डे पर भारत में 110 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। इसमें 80 करोड़ हिंदी वर्जन से आ सकते हैं। 4 नवंबर की शाम होने वाले पेड प्रीव्यू भी इस आंकड़े में शामिल हैं। हिंदी मार्केट में करण जौहर अपने बैनर धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले इसे डिस्ट्रिब्यूट कर रहे हैं।

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विदेश में भी दिखा क्रेज

विदेशों में भी रिलीज से 10 दिन पहले ही ‘रामायण’ में जबरदस्त मोमेंटम बनाया हुआ है। विदेशी एडवांस बुकिंग में इस फिल्म ने अभी तक 2 मिलियन डॉलर यानी लगभग 18.99 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। नॉर्थ अमेरिका में इसकी कमाई 7.12 करोड़ रुपये, यूके में 85 लाख और ऑस्ट्रेलिया में 57 लाख रुपये इसने कमा लिए हैं।

विदेश में ‘रामायण’ को सनी पिक्चर्स इंटरनेशनल के बैनर तले डिस्ट्रिब्यूट किया जाएगा। माना जा रहा है कि ओपनिंग डे पर ये फिल्म 7 मिलियन डॉलर यानी तकरीबन 66.46 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। ऐसे में पहले दिन फिल्म की कमाई 200 करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है। क्योंकि 5 नवंबर को गुरुवार है, कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी कमाई में इजाफा ही होगा।

प्रोड्यूसर नामित मल्होत्रा के प्राइम फोकस स्टूडियो के बैनर तले बनी ‘रामायण’ में रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश लीड रोल निभा रहे हैं। उन्हें भगवान राम, मां सीता और रावण के रोल में देखा जाएगा। इसके अलावा पिक्चर में रवि दुबे, अरुण गोविल, इंदिरा कृष्णन, लारा दत्ता, शीबा चड्ढा संग अन्य सितारे भी हैं। पिक्चर का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है। इसका म्यूजिक ए आर रहमान और हांस जिमर ने दिया है।