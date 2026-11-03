Ramayana Advance Booking: निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ की रिलीज में बस दो दिन और बाकी हैं। ये फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है। ये फिल्म 100 देशों में लगभग 59,000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग में भी फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। हालांकि भारत के मुकाबले विदेश में फिल्म की एडवांस बुकिंग में ज्यादा की जा रही है।

दुनियाभर में फिल्म के ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग 100 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। इससे मेकर्स को उम्मीद है कि दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने पर कमाई में तेजी आ सकती है।

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, मंगलवार, 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक फिल्म ने भारत में पहले दिन की एडवांस बुकिंग से 32.59 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया था। इस दौरान 20,159 शोज में 8.16 लाख टिकट बिके और कुल ऑक्यूपेंसी 18 फीसदी रही।

वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग से कमाई 27.34 करोड़ रुपये रही। इस दौरान 6.80 लाख टिकटों की बिक्री हुई और ऑक्यूपेंसी 15 फीसदी दर्ज की गई। फिल्म के अब तक 50 शो हाउसफुल हो चुके हैं।

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इसके अलावा, घरेलू बाजार में पहले चार दिनों की एडवांस बुकिंग से फिल्म ने कुल 75.56 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 60.09 करोड़ रुपये रह जाता है। इस दौरान 61,835 शोज में 19.13 लाख टिकट बिके और कुल ऑक्यूपेंसी 14 फीसदी रही।

नॉर्थ अमेरिका में ‘रामायण’ की एडवांस बुकिंग का जलवा

वहीं विदेशों में फिल्म की एडवांस बुकिंग 40 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही दुनियाभर में ओपनिंग वीकेंड की एडवांस बुकिंग से फिल्म की कमाई 115 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई है।

विदेशी बाजारों में नॉर्थ अमेरिका में फिल्म का सबसे ज्यादा क्रेज देखने को मिल रहा है। यहां 4 नवंबर को होने वाले पेड प्रीमियर के लिए ही 1.20 मिलियन डॉलर (करीब 11.37 करोड़ रुपये) से ज्यादा के टिकट बिक चुके हैं।

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वहीं, अमेरिका में पूरे वीकेंड के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग करीब 3 मिलियन डॉलर (लगभग 28.45 करोड़ रुपये) तक पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि ‘रामायण’ का लक्ष्य विदेशों में ओपनिंग वीकेंड पर 20 मिलियन डॉलर (करीब 189.62 करोड़ रुपये) से ज्यादा का कारोबार करना है।

‘रामायण’ की स्टारकास्ट

नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, रवि दुबे लक्ष्मण और सनी देओल हनुमान की भूमिका में नजर आएंगे। नमित मल्होत्रा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म का संगीत हंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है।