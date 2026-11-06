रिलीज के बाद से ‘रामायण’ फिल्म की चर्चा इस समय हर तरफ है। फिल्म के शानदार विजुअल्स, एक्टिंग, कास्ट, स्टोरी, इन सभी बातों की तारीफ सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है। फिल्म में कई ऐसे सीन्स शामिल थे जिन्हें देखने के बाद दर्शकों की आंखे स्क्रीन से हट ही नहीं पाईं। चाहे रावण का तांडव हो या जटायु के साथ रावण का युद्ध, फिल्म में इस्तेमाल किया गया वीएफएक्स सच में शानदार है। ये फिल्म दर्शकों को एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का एहसास दिलाती है। चलिए बात करते हैं रणबीर कपूर स्टारर रामायण के 5 बेस्ट सीन्स के बारे में

श्री राम का वनवास गमन और विदाई सीन

अयोध्या से राम, लक्ष्मण और सीता के वनवास के लिए नगर को छोड़कर जाने वाला सीन जितना इमोशनल था उतना ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। स्क्रीन पर देखने में ये किसी कविता से कम नहीं लगता है।

सीन की बारीकी की बात करें तो इसमें ये दिखाई देता है कि जब श्री राम अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, पीछे पूरी अयोध्या दुख में डूब गई जिसके लिए सीन में बहुत कम रोशनी को दिखाया गया है। श्री राम के चेहरे पर वहीं शालीनता और शांति है, जिसनें दर्शकों को अपनी तरफ आकर्षित किया।

रावण और जटायु का युद्ध

ये सीन फिल्म का एंड सीन है जहां पर जटायु और रावण के बीच शानदार युद्ध दिखाई जाती है। दरअसल, सीता का हरण कर रावण उन्हें पुष्पक विमान में ले जा रहे होते हैं। इसी बीच जटायु की नजर उन पर पड़ती है और वह सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करते हैं। इस लड़ाई में जटायु, रावण के 10 सिरों में से एक सिर काट देते हैं। इसका वीएफएक्स और बैकग्राउंड म्यूजिक दर्शकों को रोंगटे खड़े कर देने वाला एक्सपीरियंस देता है।

इस सीन का भव्य निर्माण और पेशकश इसकी सबसे बड़ी खासियत है। वीएफएक्स की मदद से इस सीन को काफी भव्य दिखाया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि पर्दे पर ये सीन देखना काफी अच्छा एक्सपीरियंस होगा।

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रावण का शिव तांडव

फिल्म के शुरूआती लगभग 40 मिनट पूरी तरह से रावण की जर्नी और उसके जन्म के आस-पास घूमती है। असुर कुल में पैदा होने के कारण वह लंका में जमीन के नीचे रहने पर मजबूर होता है। इसके बाद अपने कुल के कल्याण के लिए रावण ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं और शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता है। ये सीन फिल्म का एक मेजर हाईलाइट है।

यश के इस शानदार तांडव सीन पर थिएटर्स में काफी शोर हुआ। यश ने इस सीन में डांस से लेकर उनके एक्सप्रेशंस तक की काफी तारीफ हुई। यश के इस रौद्र और ऊर्जावान तांडव डांस स्टेप्स को मशहूर कोरियोग्राफर श्यामक डावर ने कोरियोग्राफ किया है। इस गाने को ए आर रहमान ने संगीत दिया था।

सीता का युद्ध कौशल

नितेश तिवारी की ‘रामायण’ में माता सीता को सिर्फ एक शांत राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद की रक्षा में हथियार उठाने वाली वीरांगना के रूप में भी दिखाया गया है। इस सीन में राम-लक्ष्मण के साथ सीता भी खर-दूषण और 14 हजार राक्षसों के साथ युद्ध लड़ती हैं।

इस सीन में राम और लक्ष्मण से ज्यादा सीता पर दर्शकों की नजरें रुक जाती हैं। साईं पल्लवी ने इस सीन को काफी अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। हालांकि इस सीन पर कई लोग ऐतराज भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सीता को इस तरह दिखाने की कोई कोशिश नहीं थी।

रावण के 10 सिर वाला सीन

रावण के 10 सिर वाले सीन को फिल्म की एक खास हाईलाइट बताया गया है। इस सीन में रावण के मन के अंदर चल रही मानसिक दुविधा को दिखाया गया है। जहां रावण के अलग-अलग सिर के साथ उसके अलग व्यक्तित्व को दर्शाया गया है।

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जिसमें वह कभी बहुत मजबूत है तो कभी बेहद कमजोर, वह कभी शक में भी है तो कभी हद से ज्यादा आत्मविश्वासी। एनडीटीवी के मुताबिक, इस सीन को पूरा करने में काफी मेहनत लगी थी। वीएफएक्स के जरिए इस सीन को अच्छे से बनाने में करीब 6 से 7 दिनों का समय लगा था।

फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट राघव जुयाल की मेघनाद के रूप में हल्की सी झलक भी थी। ये फिल्म के एंड में नजर आती है, जिसमें वह यज्ञ करते दिखाई देते हैं। उनके साथ हनुमान की भी पहली झलक फिल्म का प्रभावित सीन रहा।