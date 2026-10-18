रणबीर कपूर स्टारर ‘रामायण’ सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि हॉलीवुड में भी खास पहचान बनाने के लिए तैयार है। फिल्म के मेकर्स ने अनाउंस किया है कि रिलीज से पहले ‘रामायण’ का वर्ल्ड प्रीमियर लॉस एंजिल्स के फेमस एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स के डेविड गेफेन थिएटर में आयोजित किया जाएगा।

इस इवेंट में पहुंचने वालों के लिए खास आउटफिट थीम रखा गया है। एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक, रामायण के मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर ऐलान किया है कि रामायण का भव्य वर्ल्ड प्रीमियर पूरी दुनिया में रिलीज होने से पहले 27 अक्टूबर को लॉस एंजिल्स पर में आयोजित किया जाएगा।

यह खास कार्यक्रम शाम को मशहूर एकेडमी म्यूजियम ऑफ मोशन पिक्चर्स में आयोजित किया जाएगा। यह म्यूजियम फिल्मों के इतिहास और सिनेमा की दुनिया से जुड़ी कला को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

मेहमानों का आउटफिट थीम और संख्या

रेड कार्पेट पर आने वाले मेहमानों से भारतीय पारंपरिक कपड़े पहनकर आने की अपील की गई है। एचटी के मुताबिक, इस प्रीमियर में कुल 945 मेहमान शामिल होंगे, जिनमें हॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां, फिल्ममेकर, इंटरनेशनल मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े खास लोग शामिल होंगे। खास बात यह है कि फिल्म की स्क्रीनिंग 3D में की जाएगी, जिससे दर्शकों को कहानी का शानदार एक्सपीरियंस मिल पाएगा।

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लॉस एंजिल्स में दिखेगी भारत के त्योहारों की रौनक

यह फिल्म उन चुनिंदा भारतीय फिल्मों में शामिल होने जा रही है, जिनका इससे पहले इस म्यूजियम में प्रीमियर हो चुका है। दिवाली के मौके पर हो रहे इस खास इवेंट के जरिए मेकर्स लॉस एंजिल्स में भी भारत के त्योहारों की रौनक दिखाने की तैयारी में हैं।

म्यूजियम की खासियत

इस म्यूजियम में पहले भी कई बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स और ऑस्कर से जुड़े कार्यक्रम हो चुके हैं। यही वजह है कि फिल्मी दुनिया में इसकी खास पहचान है। फिल्म रामायण को भारत में भी काफी खास बनाने की पूरी तैयारी की गई है। फिल्म के दो ट्रेलर रिलीज किए गए हैं, दोनों ही ट्रेलर में रावण के लुक को काफी पसंद किया गया है।

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फिल्म ‘रामायण पार्ट 1’

फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान और रवि दुबे लक्ष्मण के रोल में हैं। म्यूजिक ए.आर. रहमान और हंस जिमर ने दिया है। इसके साथ ही दर्शकों को बता दें कि ‘रामायण’ दो पार्ट में आएगी। पहला पार्ट 5 नवंबर 2026 को और दूसरा पार्ट दिवाली 2027 को रिलीज होगा। फिल्म हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में और IMAX में रिलीज होगी।