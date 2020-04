Ramayan: रामानंद सागर की रामायण को पुरुषों ने सिर पर रुमाल तो महिलाओं ने पल्लू रख कर देखा। आज भी 1987 की रामायण को साल 2020 में यूथ बड़े चाव से देख रहा है। यूथ को इस वक्त सबसे जबरदस्त कैरेक्टर लक्ष्मण का लग रहा है। सोशल मीडिया पर लक्ष्मण को कमाल की प्रतिक्रिया मिल रही है। लक्ष्मण का डायलॉग्स बोलना, गुस्सा करना, भाई के प्रेम में इमोशनल होना सुनील लहरी द्वारा दिखाया गया हर रूप फैंस को बहुत पसंद आ रहा है।

सुनील बताते हैं कि उनके अंदर लक्ष्मण की तरह कई गुण हैं। सुनील ने बताया कि वह कई बार गुस्से में आ जाया करते थे। तब ऐसा कई बार हुआ जब राम फेम अरुण गोविल ने उन्हें शांत कराया हो।

सुनील बताते हैं- ‘लक्ष्मण जैसी आदतें बहुत हैं मेरे अंदर। मैं गुस्सा होता हूं और सही-गलत बात के हिसाब से गुस्सा होता हूं। अरुण जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं औऱ उन्होंने कई बार उन्होंने देखा है और मुझे कई बार संभाला भी है पर्सनली। उनका कहना रहता है कि हमेशा सयंम रखना चाहिए। उनकी बात की मैं कदर करता हूं औऱ उन्हें अपने बड़े भाई की तरह आदर देता हूं। लक्ष्मण की जैसी आदतें हैं मेरे अंदर। इसक लिए मैं गर्व फील करता हूं कि ऐसी अच्छाइयां मेरे अंदर हैं, जो एक अच्छा इंसान बनाने में मुझे मदद करती हैं।’

Laxman Ji also has his different swag , the way he answers i love it @LahriSunil #Ramayan #RamayanOnDDNational #Laxman #swag #JaiShriRam #ArunGovil #Ramayana #Bollywood pic.twitter.com/OMH7gbwDgZ

