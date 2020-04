Ramayan: रामानंद की ‘रामायण’ में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले एक्टर श्याम सुंदर की हाल ही में निधन की खबर आई। श्याम सुंदर की नाती ने ऐसे में उन्हें याद करते हुए एक ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने बताया कि सुग्रीव बने श्याम सुंदर उनके नाना जी थे, जो 26 मार्च को खत्म हुए। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा- ‘सुग्रीव औऱ बाली का कैरेक्टर श्याम सुंदर जी ने किया जो कि मेरे नाना जी हैं। वह 26 मार्च को खत्म हुए उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में भी काम किया।’

इस ट्वीट को देख कर ‘रामायण’ फैंस ने रिएक्शन देना शुरू किया। इस ट्वीट पर कमेंट्स की बाढ़ आने लगी। जिसमें लोग तरह तरह कमेंट करने लगे। एक यूजर ने प्रणाम करते हुए लिखा-‘नीलम आप गर्व करो आप ऐसे पूर्वजों की वारिस बेटी हो। हमने सुना था कई आर्टिस्ट यहां तक कि कुछ मुस्लिम आर्टिस्ट भी थे जिन्होंने रामायण में काम करते वक्त नॉनवेज छोड़ दिया था?’ यूजर के इस सवाल का जवाब देते हुए श्याम सुंदर की नाती नीलम ने कहा- ‘सर नानाजी ने सारी उम्र के लिए नॉनवेज छोड़ दिया था जब वह बाली औऱ सुग्रीव बने थे।’

ऐसे में लोगों ने नीलम का शुक्रिया करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने रामायण को लेकर सटीक जानकारी दी। एक यूजर ने कहा- शुक्रिया मैम आपने असल खबर दी। क्योंकि आज की दुनिया में तो सब फेक है। तो किसी ने कहा- श्याम सुंदर जी के बारे में जानकर दुख हुआ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे।

Sugriv & Bali character played by Shyam Sunder , He is my nana ji , he went to heaven on 26/03/2020 , he has worked in bollywood as well in hollywood films too !! @SrBachchan @RealVinduSingh @arungovil12 @VinodKhanna pic.twitter.com/h6cIcGTaS3

आपको बता दें कि श्याम सुंदर पिंजौर के लालका हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निवासी थे। वे लंबे वक्त से कैंसर से जूझ रहे थे और उनका इलाज चल रहा था। इसी बीच लॉक डाउन के दौरान उनकी तबीयत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। श्याम सुंदर के बारे में जानने के बाद रामायण के अहम पात्र निभाने वाले अरुण गोविल और सुनील लहरी ने भी श्याम सुंदर को नमन करते हुए ट्वीट किया। निधन पर रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले सुनील लहरी ने उन्हें याद करते हुए शोक व्यक्त किया। अरुण गोविल ने ट्वीट कर कहा, ‘श्याम सुंदर जी के निधन के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। वह कमाल के इंसान और शानदार व्यक्ति थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें…’।

Neelam Aap garva karo aap aise purvajo ki vaaris beti ho.

Hamne suna tha kai artist including sm muslims gave up non veg n smoking during acting in this serial. Many ordinary ppl felt their souls purified n got new life n they lived up to that for rest of their life. Great ppl!!!

— H.Pari (@hgparikh) April 9, 2020