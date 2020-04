Ramayan: रामानंद सागर की रामायण ने देशवासियों के दिल जीते। आज 33 साल बाद भी जब रामायण टीवी पर टेलीकास्ट हो रही है तो नवयुवक रामायण के हर किरदार को ध्यान से सुन रहे हैं। वहीं राम-सीता और लक्ष्मण सहित अन्य किरदारों को लेकर आज भी फैंस में एक जुनून दिखाई दे रहा है। रामायण से लक्ष्मण यानी सुनील लहरी इस वक्त खूब ट्रेंड में हैं। लक्ष्मण के स्वैग और स्टाइल को देख कर हर कोई उनका फैन हो रहा है। सुनील लहरी की लगातार फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है।

जब रामायण उस जमाने में पॉपुलर हुई थी तो माहौल ऐसा था कि बड़े-बड़े स्टार्स भी रामायण के कलाकारों के आगे लोगों को फीके लगने लगे थे। एक घटना एक्टर सुनील लहरी खुद बताते हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने बताया कि एक बार जया बच्चन ने उन्हें एक इवेंट के लिए इनवाइट किया था।

एक्टर सुनील बताते हैं- ‘ऐसे कई मौके मुझे याद हैं जहां बड़े-बड़े स्टार्स रहे होंगे, औऱ वहां हम भी गए होंगे। तो दौड़ कर लोग हमारे पास आए होंगे। जो उस समय के बड़े स्टार्स रहे हैं उन्हें वो रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा। एक बार जया बच्चन जी के साथ मेरा एक एक्सपीरिंस है। जया जी ने मुझे एक बार एक इवेंट के लि इनवाइट किया था। उस सोसाइटी की वह प्रेजिडेंट थीं।’

एक्टर ने आगे कहा- ‘उन्होंने मुझे ये कहकर इनवाइट किया था कि भाई देखो मैं बच्चों की रिक्वेस्ट पर आपको इनवाइट कर रही हूं। उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा था बच्चों से मैंने कहा कि मैं बच्चन साहब को बुला सकती हूं। पर उन्होंने बच्चन साहब को न बुला कर मुझे बुलाया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है।’

