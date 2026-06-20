टीवी के सबसे चर्चित शो ‘रामायण’ में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले एक्टर सुनील लहरी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते है। समाज से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी राय देते नजर आते हैं। इस बार एक्टर ने बच्चों की पढ़ाई को लेकर अपनी चिंता सभी के साथ साझा की है। एक्टर का कहना है कि अब बच्चों में पढ़ाई के लिए वो उत्साह नजर नहीं आता है उनमें जो होना चाहिए। आने वाले समय के लिए ये एक गंभीर परेशानी हो सकती है। साथ ही इस बारे में एक्टर ने माता पिता को भी सलाह दी है।

सुनील लहरी का बयान- ‘पढ़ाई के लिए बच्चों में खुशी नहीं’

एक्टर सुनील लहरी ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया। वीडियो में वो बच्चों की पढ़ाई पर बात करते दिखे। उनका कहना है कि अब बच्चों को पढ़ाई करना एक बोझ लगता है जो कि एक बड़ी समस्या है। बच्चे स्कूल जाने से कतराने लग गए है। उन्होंने अपने इस वीडियो में कहा- ‘गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद कई जगह पर स्कूल को खुले 8 से 10 दिन हो गए हैं और कई जगह पर आने वाले दिनों में स्कूल खुलने वाले हैं। जहां पर स्कूल खुल गए है, मैंने ध्यान दिया है कि बच्चों के अंदर ज्यादातर खुशी नहीं हैं। वो अभी भी छुट्टी के मन में है। पैरेंट्स का भी यही हाल है। वो भी अनचाहे मन से उन्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं।’

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माता पिता ने पढ़ाई को बताया हऊआ

एक्टर ने आगे कहा, ‘इसकी वजह ये है कि हम लोगों ने स्कूल के लिए बच्चों के अंदर कोई उत्साह पैदा नहीं किया है, उन्हें बाकी दूसरी मनोरंजन वाली चीजों की तरह स्कूल के बारे में नहीं बताया। उनमें पढ़ाई का हऊआ बन गया है। हमें बाकी मनोरंजन की चीजों की तरह पढ़ाई को भी उनके लिए मजेदार बनाना चाहिए। तभी वो अच्छा कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे।’

अभी मजा बाद की सजा

माता पिता को सलाह देते हुए सुनील लहरी ने कहा, ‘अपने बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अगर जिंदगी के शुरू के 15 से 18 साल उन्होंने मेहनत कर ली तो उनकी बाकी जिंदगी बहुत आराम से और मजे में कटेगी। अगर अभी मनोरंजन में लगे रहे तो आगे जिंदगी में परेशानी उठाएंगे। साथ ही उन्होंने पैरेंट्स को खेल खेल में मजेदार तरीके से बच्चों को पढ़ाने की सलाह दी।’

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सुनील लहरी की माता पिता को अहम सलाह

गर्मियों की छुट्टियों की वजह से बच्चों का पढ़ाई के प्रति थोड़ा लेजी हो जाना आम बात है। माता पिता को इसके लिए काफी मेहनत करना चाहिए। उनका मानना है कि इस समस्या का समाधान माता पिता ही कर सकते हैं। स्कूल के साथ-साथ माता पिता की भी इसमें अहम भूमिका होती है।

एक्टर ने साथ ही सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि वे इस साल पहले से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि एक्टर सुनील लहरी अपने बातों और विचारों को खुले रूप से सभी के सामने रखने के लिए काफी चर्चा में रहते हैं।