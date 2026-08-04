फिल्मी दुनिया की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी दर्दनाक कहानियां छिपी हैं, जो आज भी लोगों को झकझोर देती हैं। रामानंद सागर की सुपरहिट टीवी सीरीज ‘रामायण’ में माता सीता की मां सुनैना का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री उर्मिला भट्ट की हत्या भी ऐसी ही एक रहस्यमयी घटना है, जिसका सच आज तक सामने नहीं आ सका।

रामानंद सागर की ‘रामायण’ में सुनैना देवी के किरदार से पहचान बनाने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री उर्मिला भट्ट का जीवन जितना सफल रहा, उनका अंत उतना ही दर्दनाक था। साल 1997 में उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसने पूरी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया।

उर्मिला भट्ट का जन्म 1934 में उत्तराखंड के देहरादून में हुआ था। शुरुआती शिक्षा पूरी करने के बाद उनका झुकाव थिएटर और संगीत की ओर बढ़ा। अपने इसी जुनून को आगे बढ़ाने के लिए वह राजकोट पहुंचीं, जहां उन्होंने रंगमंच से जुड़कर अभिनय की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत लोक गायिका और नृत्यांगना के रूप में हुई, लेकिन जल्द ही उन्हें फिल्मों में काम मिलने लगा।

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अपने लंबे करियर में उर्मिला ने हिंदी, गुजराती और राजस्थानी सिनेमा में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं। टीवी पर भी उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। ‘रामायण’ में सुनैना देवी के किरदार के अलावा उन्होंने कई फिल्मों में मां और चरित्र भूमिकाएं निभाईं। धर्मेंद्र स्टारर ‘पापी देवता’ (1995) उनकी आखिरी फिल्म मानी जाती है।

परिवार खुशहाल था, फिर सब बदल गया

उर्मिला भट्ट की शादी गुजराती थिएटर के प्रसिद्ध कलाकार मकरंद भट्ट से हुई थी। दोनों के दो बेटे और एक बेटी थे। परिवार और करियर, दोनों ही अच्छी तरह चल रहे थे। लेकिन 22 फरवरी 1997 का दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ।

उस दिन उर्मिला घर पर अकेली थीं। जब काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो उनके दामाद को शक हुआ। पड़ोसियों ने भी बताया कि सुबह घर में काम करने वाली महिला भी लौट गई थी क्योंकि किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद परिवार किसी तरह घर के अंदर पहुंचा तो वहां का मंजर बेहद भयावह था।

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खून से लथपथ मिला था शव

घर का सामान बिखरा पड़ा था और उर्मिला भट्ट का शव खून से लथपथ हालत में मिला। शुरुआती जांच में सामने आया कि बदमाशों ने पहले उन्हें रस्सियों से बांधा और फिर धारदार हथियार से गले पर वार कर उनकी हत्या कर दी। घर से कीमती सामान और जेवर भी गायब थे, जिससे लूटपाट की आशंका जताई गई।

पुलिस ने मामले की गहन जांच की और कई लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन हत्यारों का कोई सुराग नहीं मिल सका। यह मामला आज भी अनसुलझा है और उर्मिला भट्ट की हत्या बॉलीवुड के सबसे रहस्यमयी मामलों में गिनी जाती है।

बाद में अभिनेत्री तबस्सुम ने अपने शो ‘तबस्सुम टॉकीज’ में इस घटना का जिक्र करते हुए बताया था कि बदमाश घर से कीमती सामान और जेवर लूटकर ले गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि उर्मिला को रस्सियों से बांधने के बाद उनकी निर्मम हत्या की गई थी।