फिल्मों और टीवी शो में ‘रामायण’ के कई वर्जन बने हैं, जिनमें से कुछ को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। हालांकि, रामानंद सागर का मशहूर टीवी शो ‘रामायण’ का मुकाबला कोई नहीं कर पाया। अब, नितेश तिवारी ‘रामायण’ के साथ बड़े पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है। कुछ दिनों पहले ही इस मूवी का ट्रेलर जारी किया गया था, जिसे एक वर्ग से आलोचना का सामना करना पड़ा।

कुछ ने सीता के रोल में साई पल्लवी और भगवान राम के रोल में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठाए। अब इस बहस के बीच रामानंद सागर के पोते शिव सागर ने ट्रेलर पर अपनी राय रखी और फिल्म की कास्टिंग पर भी रिएक्ट किया।

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शिव ने की यश और साई पल्लवी की तारीफ

‘द क्लाइमेक्स इंडिया’ से बात करते हुए शिव ने माना कि रावण और सीता के रोल के लिए यश और साई पल्लवी को चुनना सही फैसला है। उन्होंने कहा, “मैंने कल रिलीज हुआ ट्रेलर देखा और जाहिर है यह ट्रेलर टीजर से कहीं बेहतर था, क्योंकि पहले जो टीजर आया था, उसमें बहुत कम जानकारी थी। यह एक लंबा ट्रेलर था, जिसमें हम किरदारों और VFX को बेहतर ढंग से देख पाए और इसमें रावण का लुक भी दिखाया गया, जिसका रोल यश निभा रहे हैं।”

शिव ने आगे कहा, “कुल मिलाकर मुझे रावण के रोल के लिए यश और सीता के रोल के लिए साई पल्लवी की कास्टिंग बहुत अच्छी लगी। वो दोनों साउथ इंडिया से हैं और ये एक्टर्स हमारी पौराणिक कथाओं को सच में समझते हैं। ये ऐसी कहानियां हैं, जो उन्हें बचपन से ही उनके दादा-दादी ने सुनाई हैं। इसलिए वे इन किरदारों के हाव-भाव और स्वभाव को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मुझे लगता है कि इसलिए यश और साई पल्लवी अपनी एक्टिंग में इन किरदारों को इतनी अच्छी तरह उतार पाए।”

रणबीर कपूर की कास्टिंग पर कही ये बात

इसके बाद शिव सागर ने बताया कि उन्हें रणबीर कपूर की कास्टिंग को लेकर संदेह था। उन्होंने कहा, “मुझे कुछ दूसरे कलाकारों की कास्टिंग उतनी पसंद नहीं आई। मेरा मानना है कि राम जैसे किरदार के लिए हमेशा नया चेहरा चुना जाता है। रणबीर के साथ पहले से ही कई तरह की छवि जुड़ी हुई है, खासकर ‘एनिमल’ के बाद। इसलिए मुझे नहीं पता कि लोग उन्हें भगवान राम के रूप में स्वीकार करेंगे या नहीं।”

कब रिलीज होगी ‘रामायण’?

‘रामायण’ का निर्देशन नितेश तिवारी ने किया है, जबकि इसके निर्माता नमित मल्होत्रा और यश हैं। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान ‘राम’, साई पल्लवी ‘सीता’, यश ‘रावण’, रवि दुबे ‘लक्ष्मण’, सनी देओल ‘हनुमान’ और लारा दत्ता ‘कैकेयी’ के किरदार में नजर आएंगी।

फिल्म का संगीत हैंस जिमर और एआर रहमान ने तैयार किया है। बता दें कि ‘रामायण: पार्ट वन’ दिवाली 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जबकि ‘रामायण: पार्ट टू’ दिवाली 2027 में रिलीज की जाएगी।

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