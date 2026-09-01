राम कपूर हाल ही में एकता कपूर के नेटफ्लिक्स रियलिटी शो ‘लॉक अप’ में नजर आए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि अपने पिता के कैंसर से जूझने के दौरान उनकी देखभाल करते हुए उन्होंने मौत को लेकर अपना नजरिया बदल लिया। उन्होंने ये भी बताया कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो वो खुश हुए।

राम कपूर ने कहा कि उस वक्त वह अपने पिता की देखभाल में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बात को समझने या महसूस करने का समय ही नहीं मिला कि वह किस दौर से गुजर रहे हैं। पिता के निधन के बाद उन्हें एहसास हुआ कि इस अनुभव का उन पर कितना गहरा असर पड़ा।

नयनदीप रक्षित बात करते हुए राम कपूर ने अपने पिता के साथ बिताए उस मुश्किल समय को याद करते हुए कहा, “जब मैं उस दौर से गुजर रहा था और उस समय पापा के साथ था, तब मुझे नहीं पता था कि मैं यह कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में वह सब कर सकता हूं, जो वह मुझसे चाहते थे। कहीं न कहीं उन्हें भरोसा था कि राम यह कर पाएगा। शायद उन्होंने इस मामले में मेरी ताकत देख ली थी। लेकिन उस वक्त मुझे खुद इसका अंदाजा नहीं था।”

उन्होंने आगे बताया कि अपने पिता को कैंसर के दर्द से गुजरते देखना कितना मुश्किल था। उन्होंने कहा, “मेरे सामने एक ऐसे इंसान की पूरी जिम्मेदारी थी, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में था। यह आसान नहीं था। कैंसर से दुनिया छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यह बहुत खराब बीमारी है। कभी उन्हें बहुत तेज दर्द होता था, कभी वह चीजों को लेकर भ्रमित होने लगते थे, कभी उन्हें कुछ दिखाई या सुनाई देने लगता था। मुझे इन सब चीजों से निपटना पड़ता था।”

राम ने बताया कि पिता के निधन तक उनका पूरा ध्यान सिर्फ उनकी जरूरतों पर था। उन्होंने कहा, “मेरे पास इस बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मैं बस वहीं था और अपने पिता के लिए जो जरूरी था, वह करता रहा, जब तक कि उनका निधन नहीं हो गया। बाद में धीरे-धीरे मुझे समझ आया कि मैंने उस अनुभव से कितना कुछ सीखा। मेरे लिए यह मेरी जिंदगी में हुई सबसे अच्छी चीजों में से एक थी, क्योंकि मैंने अपने पिता को वह करने में मदद की, जो वह वास्तव में करना चाहते थे।”

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‘कसम से’ अभिनेता ने आगे कहा, “हर कोई राजा की तरह जीना चाहता है या राजा की तरह जीने की कोशिश करता है। मेरे पिता राजा की तरह गए। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी को अलविदा कहा और मैंने उन्हें ऐसा करने में मदद की। यह मेरे लिए बहुत खास था।”

पिता की मौत ने बदला राम कपूर का नजरिया

पिता की मौत ने राम कपूर के लिए मृत्यु को देखने का नजरिया भी बदल दिया। उन्होंने कहा, “हर कोई ऐसे जीता है जैसे वह कभी मरने वाला ही नहीं है। लोग अपने परिवार के साथ अपनी मौत के बारे में बात तक नहीं करते। इसकी योजना बनाइए। इस बारे में चर्चा कीजिए। अपनी वसीयत और संपत्ति की योजना बनाइए। आखिरकार यह होना ही है, तो फिर आप लोग इसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं?”

पिता के आखिरी पलों को याद करते हुए राम ने कहा कि उन्हें इस बात से राहत मिली कि उनके पिता का दर्द खत्म हो गया था। उन्होंने कहा, “मैं बहुत खुश था कि उनका दर्द खत्म हो गया। उस प्रक्रिया में मैं उनकी मौत से दुखी होने के बजाय खुश था। मैं मौत को देखकर मुस्कुरा रहा था। तो जब आप मौत को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, तो उससे डरेंगे कैसे? अब तो मेरे लिए मौत एक मजाक जैसी है।”

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राम ने माना कि पिता के लिए उस समय मौजूद रहने के उनके फैसले का उनके परिवार पर भावनात्मक असर पड़ा। हालांकि, उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया। मैंने एक ऐसे इंसान की मदद की, जो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में था। इसलिए मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है।”

राम कपूर ने ‘लॉक अप: सच या सजा सीजन 2’ में हिस्सा लेकर खूब सुर्खियां बटोरीं। वह शो के टॉप 5 फाइनलिस्ट में शामिल हुए थे। शो के दौरान उन्होंने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे किए। उन्होंने डिप्रेशन, शराब की लत और ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ के दौरान अपने व्यवहार को लेकर भी बात की।