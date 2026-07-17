लॉक अप 2 में शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा को अक्सर साथ देखा जाता है। शो में उनके बारे में बाकी कंटेस्टेंट्स पीठ पीछे काफी बाते करते दिखाई देते हैं। हालांकि दोनों अपने रिश्ते को सिर्फ दोस्ती का नाम देते हैं लेकिन इसके बावजूद शिल्पा शिंदे, श्रेया कालरा दोनों की दोस्ती पर सवाल उठाते दिखाई देते हैं।

अब इस लिस्ट में राम कपूर का नाम भी सामने आया है, एक्टर ने दावा किया कि हर्षद के दिल में शिवांगी के लिए काफी प्यार है, लेकिन ये एक्टर के लिए सही नही है और शिवांगी उनका फायदा उठा रही हैं।

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हालिया एपिसोड में राम कपूर ने वरुण यादव से बातचीत के दौरान दावा किया कि हर्षद, शिवांगी से प्यार करते हैं। उन्होंने कहा, “हर्षद शिवांगी के लिए खेल रहा है। अगर शिवांगी शो जीतने की स्थिति में होगी, तो वह खुद पीछे हट जाएगा। यह साफ है कि वह उससे प्यार करता है, लेकिन चुपचाप। उस दिन शिवांगी के लिए जिस तरह वह रोया था, उससे सब कुछ साफ हो गया था।”

राम कपूर ने आगे कहा, ‘क्या सिर्फ मुझे ही लगता है कि हर्षद पूरी तरह शिवांगी के प्यार में है? मुझे लगता है कि यह दोनों के लिए एक अनहेल्दी सिचुएशन है। शिवांगी जानती है कि हर्षद उससे प्यार करता है और वह इसका फायदा उठाना बखूबी जानती है।’

‘हर्षद का यह व्यवहार उसके लिए भी ठीक नहीं है क्योंकि वह उसके खेल को अफेक्ट कर रहा है। हालांकि, मैं हर्षद को भी जिम्मेदार मानता हूं कि वह एक कम उम्र की लड़की से ऐसी उम्मीद रख रहा है और खुद को उसके फायदे के लिए इस्तेमाल होने दे रहा है। वह खुद इस स्थिति को होने दे रहा है।’ राम ने कहा

राम कपूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल होने लगा और इस पर यूजर्स के रिएक्शन देखने मिले। कई यूजर्स ने लिखा कि वो सिर्फ दोस्त हैं तो कई लोगों ने राम कपूर की बात से सहमति जताई।

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शिवांगी जोशी लॉक अप 2 में भरपूर सुर्खियां बटोर रही हैं। हालिया एपिसोड में शिल्पा शिंदे के साथ उनकी बहस देखने मिली जिसके बाद हर्षद को शिवांगी के लिए गु्स्सा करते हुए भी देखा गया, जब बाकी कंटेस्टेंट्स ने उनके साथ मिसबिहेव किया।

शिल्पा ने शिवांगी के बारे में बात करते हुए उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था। अब खबर है कि शो की होस्ट फराह खान और रितेश देशमुख ने इसके लिए जजमेंट डे पर उनकी क्लास भी लगाई है। इस बात की पुष्टि फराह खान ने एक वायरल पोस्ट पर कमेंट कर के दी थी।