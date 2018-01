रामू की फिल्म ‘गॉड सेक्स ट्रुथ’ का ट्रेलर रिलीज़, पोर्न स्टार मिया मालकोवा ने किया है काम

बॉलीवुड डॉयरेक्टर रामगोपाल वर्मा अपनी अपकमिंग फिल्म ‘गॉड, सेक्स ऐंड ट्रुथ’ को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी इस फिल्म में अमेरिका की पोर्न स्टार मिया मालकोवा नजर आएंगी। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। राम गोपाल वर्मा की यह फिल्म 26 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का ट्रेलर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा, पेश है फिल्म ‘गॉड, सेक्स ऐंड ट्रुथ’ का ट्रेलर। जिसमें मिया मालकोवा ने काम किया है। फिल्म गणतंत्र दिवस के मौके पर यानी 26 जनवरी को रिलीज होने जा रही है।

वीडियो में मौका देने के लिए पोर्नस्टार ने रामगोपाल वर्मा को कहा शुक्रिया, डायरेक्टर बोले- न भूलने वाला अनुभव

राम गोपाल की इस फिल्म के जरिए पोर्न स्टार मिया मालकोवा पहली बार बॉलीवुड जगत में कदम रखने जा रही हैं। फिल्म के ट्रेलर में मिया मालकोवा बेहद बोल्ड अंदाज में नजर आ रही हैं। बता दें कि ‘गॉड, सेक्स ऐंड ट्रुथ’ एक ऐसा वीडियो है जिसमें मिया मालकोवा सेक्स के बारे में बातें करती नजर आ रहीं हैं और बताती हैं कि इसके क्या मायने हैं।

Here’s the Trailer of GOD, SEX and TRUTH featuring @MiaMalkova ..Full film will be released on Republic Day jan 26 th 9 Am #GodSexTruth https://t.co/mK1T57s611

राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट कर लिखा, ”इसे शूट करना उनकी लाइफ का अच्छा अनुभव रहा। मैनें कभी सनी लियोनी के साथ काम नहीं किया लेकिन मैं गॉड, सेक्स ऐंड ट्रुथ की शूटिंग के अनुभव को कभी नहीं भूल सकता।”

Hey Mia it was such an elevating and thought provoking experience to film #GodSexTruth ..I never shot with @SunnyLeone but will never forget the experience of shooting GOD, SEX and Truth https://t.co/rz5iwxHarI

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 11, 2018