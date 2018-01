रिलीज हुई पॉर्न स्टार मिया मालकोवा की गॉड, सेक्स ऐंड ट्रुथ, राम गोपाल वर्मा ने कहा- हेडफोन लगाकर देखें फिल्म

बॉलीवुड निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘गॉड सेक्स एंड ट्रुथ’ आज रिलीज हो गई है। राम गोपाल वर्मा की इस फिल्म में अमेरिकी पार्न स्टार मिया मालकोवा ने बॉलीवुड में कदम रखा है। अपनी इस को लेकर निर्देशक राम गोपाल वर्मा सुर्खियों में रहें। फिल्म ‘गॉड सेक्स एंड ट्रुथ’ विवादों में भी रही। दक्षिण भारत की एक बीजेपी नेता ने फिल्म को बैन करने की भी मांग की थी। हाल ही में रामू ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक विडियो शेयर किया था, जिसके कारण वह फिल्म जगत में सुर्खियों में आ गए थे। फिल्म ‘गॉड सेक्स एंड ट्रुथ’ होने की जानकारी खुद राम गोपाल वर्मा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर दी। इसके साथ ही रामू ने फिल्म को हेडफोन लगाकर भी देखने को कहा है।

निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म ‘गॉड सेक्स एंड ट्रुथ’ के रिलीज होने की जानकारी देते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ”भारी ट्रैफिक के कारण फिल्म गॉड सेक्स एंड ट्रुथ को ऑनलाइन रिलीज होने में थोड़ी देरी लगी। जैसे ही अपडेट कोई होता है आपको जानकारी दी जाएगी।” इसके साथ ही राम गोपाल वर्मा ने फिल्म गॉड सेक्स एंड ट्रुथ को लेकर एक और ट्वीट किया। रामू ने ट्वीट में फिल्म गॉड सेक्स एंड ट्रुथ को हेडफोन लगाकर देखने की बात कही। रागोपाल ने ट्वीट कर लिखा, ”गॉड सेक्स एंड ट्रुथ को हेडफोन लगाकर देखें या फिर अच्छे साउंड के स्पीकर। एमएमकेरावानी की संगीत ही ताकत है जैसे की मिया मालकोवा की ब्यूटी।”

Due to heavy traffic of wanting to watch @MiaMalkova ‘s #GodSexTruth #strikeforcegst is upgrading https://t.co/WEefYjbpYh which will cause a delay ..Will update when done

