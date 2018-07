नई ‘SANJU’ के ऐलान के बाद अब दाऊद पर वेब सीरीज बनाएंगे राम गोपाल वर्मा

फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी के ‘संजू’ बनाने के बाद कथित तौर पर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने कहा था कि वह भी संजय दत्त पर फिल्म बनाएंगे। हालांकि उनकी फिल्म संजय की लाइफ के किसी एक चैप्टर पर आधारित होगी। अब खबरों के अनुसार, रामगोपाल दाउद पर वेबसीरीज बनाने जा रहे हैं। मुंबई मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा जल्द ही दाउद इब्राहिम पर वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी रामगोपाल डी और कंपनी बना चुके हैं। इस सबजेक्ट पर फिल्म बनाना डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के लिए खास रहा है। इस बार वह अपनी सीरीज में असल किरदारों के नाम ही रखेंगे-जैसे छोटा राजन, अबू सलीम, छोटा शकील, और दाउद।

इस प्रोजेक्ट को लेकर डायरेक्टर कहते हैं कि यह दाउद की कोई दूसरी बायोपिक नहीं होगी। लेकिन यह डीकंपनी जैसे क्रिमिनल गैंग से लेकर टेरिरिस्ट ऑर्गनाइजेशन तक कवर की गई होगी। इसके लिए वह अपनी फिल्म डीकंपनी के प्रोड्यूसर मधू मंतेना के साथ ही हाथ मिलाएंगे। इससे पहले वह संजय दत्त की फिल्म को रीक्रिएट करने की बात को लेकर खबरों में थे। पिछले दिनों खबर थी कि, राम गोपाल वर्मा संजय दत्त की अरेस्ट रिलेटिड स्टोरी को बेस बना कर फिल्म बनाएंगे।

Me and Madhu Mantena team up for a web series D COMPANY, a chronicle of the Mumbai underworld ..Starting from rise of Dawood Ibrahim in early 80’s and initiation of D Company,story will be till end of the tremendous gang wars that started post 93 blastshttps://t.co/TXbIIof8Zz

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) July 26, 2018