महिलाओं के शरीर के लिए रामगोपाल वर्मा ने लिखा कुछ ऐसा कि होने लगे ट्रोल

बॉलीवुड के मशहूर निर्माता-निर्देशक राम गोपाल वर्मा आए दिन अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर सह अपनी बात के लिए सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल 16 जनवरी को राम गोपाल वर्मा की आने वाली फिल्म ‘गॉड, सेक्स एंड ट्रुथ’ का ट्रेलर रिलीज़ हुआ। इस ट्रेलर में अमेरिकी पोर्न फिल्मों की अभिनेत्री मिया मालकोवा बिना कपड़ों के नजर आ रही हैं। मिया मालकोवा सनी लियोनी के बाद दूसरी ऐसी पोर्न एक्ट्रेस हैं जिन्हें बॉलीवुड फिल्म करने का मौका मिला है। मिया की ये फिल्म एडल्ट टॉपिक पर ही बनी है। ट्रेलर रिलीज़ करने के साथ ही राम गोपाल वर्मा ने एक ट्वीट भी किया। इस ट्वीट में रामू ने लिखा- ‘मैं सच में विश्वास करता हूं कि इस दुनिया में एक औरत के शरीर से ज्यादा सुंदर और याद रखने योग्य कोई जगह नहीं है।’

I truly believe that there.’s no location on earth which is more beautiful and more monumental than a Woman’s body pic.twitter.com/y1pnV0T3iZ — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) January 16, 2018

राम गोपाल वर्मा का ये ट्वीट कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। ऐसे लोग उनके ट्वीट पर कमेंट कर उन्हें भला-बुरा कहने लगे। एक यूजर ने लिखा, महिलाओं के दिल को देखिए और समझिए, उनके शरीर को नहीं। वहीं एक अन्य यूजर ने ये लिखा कि, ‘महिलाओं का शरीर एक्सपोज करने के लिए नहीं है। महिला की सुंदरता पूरे कपड़े पहनने में है। महिलाओं का सम्मान उन्हें सम्मान देकर करें, एक्सपोज करके नहीं।’

womans body is not a location spot on earth….it is where the LIFE begins from on earth… — iamsurender (@i2surender) January 17, 2018

Orey entra idiii chilarodaaaa — Ramu (@ramupapodu) January 18, 2018

पहले तो लोग कहते थे पर जनता विश्वास नही करती थी पर अब संमस्त जन को पूर्ण विश्वास है रामगोपाल वर्मा का मानसिक दिवालियेपन हो चुका है वो सिक है। — Arun Tiwari (@aruntewari19) January 17, 2018

how can you compare Locations with women's body,since body not a place or location. — LOKESH BABU GORANTLA (@LGorantla) January 17, 2018

A feel merely due to sexual attraction but you see in nature all male species are more beautiful than females and it applies to humans too — Somupadma (@Somupadma) January 17, 2018

आपको बता दें कि राम गोपाल वर्मा की ये फिल्म 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन रिलीज होगी। उन्होंने बताया कि फिल्म क्रांतिकारी सेक्स दर्शन पर आधारित है जिसे मालकोवा ने बताया है तथा उन्होंने समझाया है। उन्होंने कहा कि फिल्म में सेक्स के असली मकसद को बताया गया है। वर्मा ने एक विस्तृत रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि फिल्म में नग्नता को उभारा गया है और मिया मालकोवा के शरीर के प्रत्येक भाग को अभूतपूर्व रूप से दर्शाया गया है।

