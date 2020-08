Ram Gopal Varma: सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है। बॉलीवुड भी दो धड़ों में बंट चुका है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार अर्णब गोस्वामी (Arnab Gosvami) को विलेन बताया जा रहा है। दरअसल, अर्णब गोस्वामी सुशांत सिंह राजपूत मामले में बहुत एक्टिव हैं। बेहद जोशीले अंदाज में वह सशांत पर डिबेट शो करते देखे जा रहे हैं।

ऐसे में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने अर्णब गोस्वामी के लिए ट्वीट्स की झड़ी लगा दी। अपने ट्वीट्स में राम गोपाल वर्मा ने अर्णब के लिए कहा कि वह अब उनपर फिल्म बनाएंगे। फिल्म जो कि ‘प्रॉस्टिट्यूट न्यूज’ पर आधारित होगी। राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ‘ मेरी फिल्म अब उनपर होगी- टाइटल होगा- अर्णब। बड़े पैमाने पर अध्ययन करने के बाद मैंने इस बात पर विचार किया कि क्या टैगलाइन द न्यूज पिंप या द न्यूज प्रॉस्टिट्यूट होनी चाहिए? हालांकि मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रॉस्टिट्यूशन सही रहेगा।’

राम गोपाल वर्मा के इस ट्वीट को देख कर किशन झा नाम के एक शख्स ने जवाब देते हुए लिखा- तुम्हारे लिए ये एक दम सही है, यह सिर्फ भारत में ही हो सकता है। जब एक जर्नलिस्ट सच बोलता है तब ऐसा ही होता है। तुम जैसे दोगले लोग बोलना शुरू कर देते हैं। गालीगलौच करते हैं। पर हम अर्णब के साथ हैं।’ एक ने कहा- ‘शर्म करो राम गोपाल वर्मा शर्म करो।’ तो किसी ने लिखा- ‘कम से कम अर्णब ये काम कर तो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो बेशर्म लोगों।’

“ARNAB” THE NEWS PROSTITUTE After extensively studying him I mulled on whether the tagline should be The News Pimp or The News Prostitute though both are relevant I finally settled on prostitute for its sound.

तभी राम गोपाल वर्मा ने एक और पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा- ‘अरे अर्णब गोस्वामी आप मेरी फिल्म पर रिएक्ट करें या न करें। मुझे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह तुम्हारे व्यूवर्स के लिए होगा, जो हिल जाएंग, जब मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा।’ इस ट्वीट के जवाब में यूजर्स कहने लगे- कोई तुम्हारी फिल्म नहीं देखेगा, समझे। लेकिन वह लोग रिपब्लिक टीवी देखते रहेंगे। तो एक ने कहा- हां ये वही लोग होंगे जिन्होंने नाच, RGV की आग, गायब जैसी फिल्में देखीं।

Hey #ArnabGoswami whether u react to my film or not I don’t care a damn because my target audience is not going to be u , but it will be ur viewers ..I want to shake them up with the way I will expose in my film the back of ur public face in Republic Tv

