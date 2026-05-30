दो पार्ट में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘धुरंधर’ की बड़ी सफलता का आनंद ले रहे रणवीर सिंह इन दिनों एक बड़े विवाद को लेकर भी चर्चा में हैं। पिछले साल दिसंबर से अभिनेता का नाम ‘डॉन 3’ से अचानक बाहर होने की खबरों को लेकर विवादों में बना हुआ है। कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया था। यह विवाद तब और बढ़ गया जब फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉईज ने रणवीर के खिलाफ गैर-सहयोग (नॉन-कोऑपरेशन) का निर्देश जारी कर दिया।

इस फैसले ने इंडस्ट्री और दर्शकों दोनों को हैरान कर दिया। अब फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि रणवीर सिंह पर लगाया गया यह तथाकथित बैन आखिरकार FWICE के लिए एक बड़ा मजाक साबित होगा। FWICE की आलोचना करते हुए राम गोपाल वर्मा ने फिल्म संगठन को पुराना और अप्रासंगिक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह संस्था अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए बेवजह ताकत दिखाने की कोशिश कर रही है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है।

यह भी पढ़ें: साउथ अभिनेता अजित कुमार की मां का निधन, मुख्यमंत्री विजय और कमल हासन ने दी श्रद्धांजलि

FWICE पर लगे बैन रणवीर पर नहीं: राम गोपाल वर्मा

राम गोपाल वर्मा ने एक्स हैंडल पर लिखा, “रणवीर सिंह पर बैन लगाने के बजाय FWICE पर ही बैन लगना चाहिए। यह तथाकथित ‘बैन’ या गांधीजी के स्टाइल में ‘असहयोग’ आखिर में FWICE के लिए एक बहुत बड़ा मज़ाक बनकर रह जाएगा। यह न तो इंडस्ट्री की सुरक्षा है और न ही मजदूरों की।

यह तो बस एक बहुत ही पुराने जमाने के यूनियन सिस्टम का दिखावटी शक्ति प्रदर्शन है, जो अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए बेताब है। चाहे वे 5 लाख मजदूरों की बात करने का दावा करें या 50 लाख की, कड़वी सच्चाई यह है कि उन लाखों में से ज़्यादातर लोगों को तो दोनों पार्टियों के बीच चल रहे झगड़े की अंदरूनी बातें पता भी नहीं हैं।”

रणवीर सिंह की सफलता से घबराए हुए हैं: राम गोपाल

राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा, “FWICE न तो कोई कानूनी अदालत है और न ही सरकार द्वारा अधिकृत कोई रेगुलेटरी संस्था। ज्यादा से ज्यादा इसे एक ‘कंगारू कोर्ट’ कहा जा सकता है। यह संस्था न्याय देने का दिखावा करती है, लेकिन असल में यह स्थापित कानूनी नियमों, उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता की पूरी तरह से अनदेखी करती है।

ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका फैसला अक्सर कुछ खास एजेंडा रखने वाले लोगों के एक ग्रुप द्वारा पहले से ही तय कर लिया जाता है। इस ग्रुप में ऐसे अभिनेता भी शामिल होते हैं जो फिल्म ‘धुरंधर’ में रणवीर सिंह की जबरदस्त सफलता से बुरी तरह से घबराए हुए हैं।

फिल्ममेकर यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि FWICE के लिए यह मामला एक बड़ा पीआर संकट साबित होगा। उनकी प्रतिक्रिया उसकी हताशा और पुराने सोच वाले रवैये को दिखाती है। संगठन सोशल मीडिया पर यह गलत धारणा फैलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी एक अभिनेता या एक फिल्म प्रोजेक्ट की वजह से लाखों कर्मचारियों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।

उनके अनुसार, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोगों का भविष्य किसी एक स्टार या एक प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि FWICE लोगों की भावनाओं को भड़काने और समर्थन जुटाने के लिए झूठे दावे कर रहा है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। वर्मा का मानना है कि इस तरह के आरोप और बयान संगठन की विश्वसनीयता को ही नुकसान पहुंचाएंगे।

तकनीशियनों को दी चुनौती

फिल्म निर्माता ने उन तकनीशियनों को भी चुनौती दी, जिन्हें कथित तौर पर रणवीर के डॉन 3 से बाहर निकलने के कारण नुकसान हुआ था, कि वे सार्वजनिक रूप से सामने आकर अपने दावों को साबित करें। उन्होंने कहा, “अगर यह मुख्य तकनीशियनों के बारे में भी है जिनका समय और मेहनत बर्बाद हुई है, तो मैं उनमें से किसी को भी चुनौती देता हूं कि वे व्यक्तिगत रूप से सबूत के साथ सामने आएं और सार्वजनिक रूप से रणवीर को दोषी ठहराएं और उनके द्वारा पैदा की गई परेशानी के लिए उनकी फिल्म पर फिर कभी काम न करने का रुख अपनाएं।”

वर्मा ने आगे कहा कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, क्योंकि अगर रणवीर इस प्रोजेक्ट से दोबारा जुड़ते हैं, तो निर्माता ‘डॉन 3’ को सपोर्ट करने के लिए उत्सुक होंगे, खासकर ‘धुरंधर’ की सफलता के बाद। उन्होंने कहा, “अब हम उस मुख्य मुद्दे पर आते हैं जिसे हर कोई, विवाद करने वाली कंपनी और यहां तक ​​कि FWICE भी, अच्छी तरह जानता है कि अगर रणवीर सिर्फ हां कह देते हैं, तो कल सुबह उनके घर के बाहर निर्माताओं की एक किलोमीटर लंबी कतार चेक लेकर खड़ी होगी।”

उन्होंने अभिनेता के समर्थन में एक और कड़े शब्दों वाले बयान के साथ अपनी बात समाप्त की। राम ने कहा, “थिएटर में टिकट बेचने वाले सितारे रणवीर जैसे स्टार हैं, न कि FWICE। लाखों FWICE कर्मचारियों को रोजगार देने वाले सितारे रणवीर जैसे स्टार हैं, न कि FWICE।… रणवीर जैसे सितारों के कारण ही यह इंडस्ट्री और FWICE मौजूद हैं। इसलिए संक्षेप में, सभी संबंधित पक्षों को मेरी यही सलाह है। आइए दो पक्षों के बीच के नागरिक विवाद में अनावश्यक दखल न दें।”

यह भी पढ़ें: Box Office Clash: 12 जून को बॉक्स ऑफिस पर होगा बड़ा मुकाबला, आमने-सामने होंगी इम्तियाज अली और कंगना रनौत की फिल्में, जानिए पूरी डिटेल्स