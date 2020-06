बॉलीवुड डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्मों में प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। वो लॉकडाउन के बीच भी अपनी फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे और लगातार एक के बाद एक फिल्मों के ट्रेलर पोस्टर रिलीज़ कर रहे हैं। पिछले दिनों एडल्ट स्टार मिया माल्कोवा स्टारर उनकी फिल्म ‘क्लाइमेक्स’ रिलीज हुई थी। उसके बाद उन्होंने एक और फिल्म ‘नेकेड’ (Naked Nanga Nagnam) का ट्रेलर रिलीज किया था। इस फिल्म के ट्रेलर की कहानी एक घरेलू महिला की हसरतों के इर्दगिर्द घूमती नजर आती है। रामू यहीं नहीं रुके हैं, अब उन्होंने अपनी एक और फिल्म का पोस्टर जारी किया है।

रामू ने हाल ही में अपने ट्विटर पर फिल्म ‘किडनैपिंग ऑफ कैटरीना कैफ’ (Kidnapping of Katrina Kaif) का पोस्टर जारी कर लिखा, ‘सिनेमाघरों को भूल जाइये, फिल्मों का भविष्य ना सिर्फ ओटीटी प्लेटफार्म पर है बल्कि पर्सनल एप्प पर भी है।’ राम गोपाल वर्मा ने ना सिर्फ इस फिल्म का पोस्टर जारी किया, बल्कि इससे पहले ‘द मैन हु किल्ड गांधी’ (The Man Who Killed Gandhi) नाम की फिल्म का पोस्टर भी जारी किया है।

Because of it’s humongous success on my personal platform, I consider CLIMAX as the BEGINNING of my CAREER..just WAIT and WATCH what kind of PATHBREAKING content I will keep on putting on RgvWorldTheatre pic.twitter.com/kwIiDNWKLz — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) June 10, 2020

रामू ने इस फिल्म के पोस्टर के साथ ट्विटर पर लिखा, ‘क्योंकि ‘क्लाइमेक्स’ने मेरी निजी एप्प पर जबरदस्त सफलता हासिल की है। इस लिए इसे मैं अपने करियर की शुरुआत मानता हूं। देखते जाइये आगे किस तरह का नया कंटेंट में आगे अपनी एप्प RgvWorldTheatre पर पोस्ट करता रहूंगा।’ गौरतलब है कि ‘क्लाइमैक्स’ एक डरावनी ऐक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसका बैकड्रॉप एक रेगिस्तान का है।

बता दें कि इससे पहले राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में दुनियाभर में फैली महामारी कोरोनावायरस को लेकर एक फिल्म बनाई थी। जिसका नाम उन्होंने ‘कोरोनावायरस’ ही रखा था। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करते हुए, उन्होंने सोशल मिडिया पर लिखा था, मैंने अपनी ये फिल्म लॉकडाउन के बीच ही शूट की है। मुझे फिल्में बनाने और उन्हें रिलीज़ करने से कोई छोटा-मोटा वायरस तो क्या भगवान भी नहीं रोक सकते हैं।’

