बॉलीवुड फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहते हैं। ऐसे में राम गोपाल वर्मा आए दिन मोदी सरकार की कार्यप्रणाली पर तंज कसते रहते हैं। पीएम मोदी से इस बार वर्मा ने कुछ सवाल किए हैं। ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ को लेकर राम गोपाल वर्मा कहते हैं- ‘हमारे पास सबसे बड़ा स्टैच्यू है लेकिन फिर भी हमारे देश में छोटी सी स्वास्थ सुविधाएं नहीं हैं।’

राम गोपाल वर्मा ने और भी कई चीजों का उदाहरण देते हुए मोदी सरकार को घेरते हुए कहा- ‘नरेंद्र मोदी सर जी, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू है। हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी है। सबसे बड़ी इलेक्शन रैली, रिलीजियस गैदरिंग, भी हमारे पास है। लेकिन हमारे पास छोटी सी मेडिकल सुविधा नहीं थी, जब देश में सेकिंड वेव आई! अब क्या थर्ड वेव में हम कुछ बेहतर कर पाएंगे?

राम गोपाल वर्मा का ये पोस्ट देख कर ढेरों लोगों ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया- स्वाति नाम की एक महिला ने रामू को जवाब दिया- ‘राम गोपाल वर्मा सर मोदी जी ने 7 सालों में 14 AIIMS का निर्माण किया। कांग्रेस ने 60 सालों में क्या किया? मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की ‘आयुष्मान भारत मंदिर’ और सरदार स्टैच्यू उनके वोटर्स के लिए एक बोनस की तरह रहा।’

Sirrr @narendramodi ji we have the worlds largest statue We have worlds largest stadiuWe had worlds largest election ralliesWe had worlds largest religious gatherings but we didnt have smallest medical facilities in 2nd waveWill we have better in 3rd wave sir?

